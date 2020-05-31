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رياضة

أحمد مرتضى: رئيس الزمالك سبب التعاقد مع عبد الله السعيد ورمضان صبحي كان قريبا من التوقيع .. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 01:46 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حسام الحارتي

كشف أحمد مرتضي منصورعضو مجلس إدارة نادي الزمالك  تفاصيل التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز.


وأضاف أحمد مرتضى منصور خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هو سبب التعاقد مع عبد الله السعيد قائلا :" مرتضي منصور صاحب الفضل والقرار في التعاقد مع عبد الله السعيد".


وتابع:" مرتضي منصور كلفني بالجلوس مع عبد الله السعيد للتعاقد معه "مضيفا أنه تفاجاء بقيمة إنتقال عبد الله السعيد لصفوف نادي الزمالك.

 

وأتم:" كنا حريصين على سرية صفقة عبد الله السعيد والزمالك تنازل عن اللاعب مقابل ترضيه واتفاقات محددة.


وواصل:" كنت اتمنى انضمام عبد الله السعيد وأحمد فتحي للزمالك".


وأكد أحمد مرتضى أنه تمكن من الحصول على خدمات رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي في عام "2015"، متابعا:" رمضان صبحي كان قريبا من التوقيع للزمالك وكنت أتمنى ذلك".


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