أحمد مرتضى: رئيس الزمالك سبب التعاقد مع عبد الله السعيد ورمضان صبحي كان قريبا من التوقيع .. فيديو

كشف أحمد مرتضي منصورعضو مجلس إدارة نادي الزمالك تفاصيل التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز.





وأضاف أحمد مرتضى منصور خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هو سبب التعاقد مع عبد الله السعيد قائلا :" مرتضي منصور صاحب الفضل والقرار في التعاقد مع عبد الله السعيد".





وتابع:" مرتضي منصور كلفني بالجلوس مع عبد الله السعيد للتعاقد معه "مضيفا أنه تفاجاء بقيمة إنتقال عبد الله السعيد لصفوف نادي الزمالك.

وأتم:" كنا حريصين على سرية صفقة عبد الله السعيد والزمالك تنازل عن اللاعب مقابل ترضيه واتفاقات محددة.





وواصل:" كنت اتمنى انضمام عبد الله السعيد وأحمد فتحي للزمالك".





وأكد أحمد مرتضى أنه تمكن من الحصول على خدمات رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي في عام "2015"، متابعا:" رمضان صبحي كان قريبا من التوقيع للزمالك وكنت أتمنى ذلك".