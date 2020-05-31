أساتذة بصيدلة الأزهر يدفعون اشتراك النت للطالبات من أجل الاختبار الإلكتروني

أعلنت كلية الصيدلة للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، عن انطلاق اختبارات نهاية العام لكلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بإقبال من الطالبات وبنسبة حضور ١٠٠% .





وأوضحت، أنه تمت الاختبارات إلكترونيا من خلال المنصة الإلكترونية التي وفرتها الجامعة للاختبارات الإلكترونية تحت إشراف الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتتوافر بها كافة امكانات التأمين.





وأكدت الكلية، أن التطبيق الالكتروني للاختبارات لاقي استحسان الطالبات من حيث سهولة التعامل معه وقدموا الشكر للكلية على تدريبهم الجيد على استخدام المنصات التعليمية.





كما قام أعضاء هيئة التدريس بالكلية بدفع اشتراك النت لمن ترغب من الطالبات مساهمة منهم في دعم جودة العملية التعليمية وتيسيرا على الطالبات وذويهم، وفي استبيان قياس رضا الطلاب الذي تم بنهاية اليوم اشادت الطالبات بالدعم المقدم لهن والحل الفوري لأي مشكلة تقنية خلال الاختبار.





يذكر أن كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر قامت من خلال لجنة التعليم عن بعد برئاسة الدكتورة مشيرة الديب وعضوية أعضاء هيئة تدريس ممثلين لكل الاقسام العلمية ومجلس الكلية للطالبات وبمساعدة مركز النظم والمعلومات بالجامعة برئاسة الدكتور محمد فرج باستكمال الدراسة الكترونيا وذلك نظرا لطبيعة الدراسة بالكلية وضرورة تتابع المقررات الدراسية وعدم الخلل بمخرجات التعلم المستهدفة لطلاب كلية الصيدلة والحفاظ على التميز العلمي للكلية وتم استخدام اساليب التعلم الفعال والتواصل مع الطالبات وعقد العديد من الأنشطة التعليمية والترفيهية والتقويمات التكوينية.