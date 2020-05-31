حروب الأخبار الزائفة والتضليل والكرورنا

الأخبار المزيفة هى شكل من الأخبار التي تتكون من تعمد التضليل أو الخدع انتشار عبر التقليدية وسائل الإعلام سواء المطبوعة أو المذاعة أو عبر الإنترنت وسائل الاعلام الاجتماعية.









لعبت الأخبار الرقمية فى ذياده استخدام الأخبار المزيفة أو الصحافة الصفراء . تتم كتابة الأخبار المزيفة ونشرها عادة بقصد التضليل من أجل إلحاق الضرر بوكالة أو كيان أو شخص و / أو مكسبًا ماليًا أو سياسيًا ، غالبًا باستخدام الإثارة أو غير النزيهة أو ملفقة تمامًا عناوين لزيادة القراء.





تعد القدرة على جذب المشاهدين إلى مواقعهم على الويب ضرورية لتحقيق عائد من الإعلانات عبر الإنترنت. إن نشر قصة بمحتوى كاذب يجذب المستخدمين يفيد المعلنين ويحسن التقييمات. الوصول السهل إلى عائدات الإعلانات عبر الإنترنت ، وزيادة الاستقطاب السياسي وشعبية وسائل التواصل الاجتماعي ، وبشكل أساسي فيسبوك نيوز . كلها متورطة في انتشار الأخبار ، كما تورطت الجهات الحكومية المعادية في توليد ونشر الأخبار المزيفة وخاصه فى اوقات الاضطرابات الاجتماعيه والسياسيه والاوبئه وخلال الانتخابات.





والأخبار المزيفة يقوم على منطق التحيز وخلق تأثير للحدث على سبيل المثال ترديد اكتشاف دوله معينه لقاح الكورونا . وهى تقوض منطق الأخيار الحقيقية. يستخدم مصطلح " الصحافة الكاذبة " في بعض الأحيان للتشكيك في الأخبار المشروعة من وجهة نظر سياسية معارضة. خلال وبعد حملته الانتخابية وانتخابه ، قام دونالد ترامب بتعميم مصطلح "الأخبار المزيفة" بهذا المعنى ، بغض النظر عن صدق الأخبار ، عندما استخدمها لوصف التغطية الصحفية السلبية لنفسه. جزئيًا ، نتيجة لإساءة استخدام ترامب ، تعرض المصطلح لانتقادات متزايدة ، وفي أكتوبر 2018 قررت الحكومة البريطانية أنها لن تستخدم هذا المصطلح بعد الآن لأنه "غير محدد بشكل جيد ومضلل مصطلح يخلط بين مجموعة متنوعة من المعلومات الكاذبة ، من الخطأ الحقيقي إلى التدخل الأجنبي في العمليات الديمقراطية ".









الأخبار المزيفة هي مصطلح حديث غالبًا ما تستخدم للإشارة إلى الأخبار الملفقة. القصد والغرض من الأخبار المزيفة مهم. في بعض الحالات ، يبدو أن الأخبار المزيفة قد تكون هجاءًا إخباريًا ، والذي يستخدم المبالغة ويقدم عناصر غير واقعية تهدف إلى التسلية أو تحديد نقطة ، بدلًا من الخداع. يمكن أن تكون الدعاية أيضًا أخبارًا زائفة. سلط بعض الباحثين الضوء على أن "الأخبار المزيفة" قد لا يتم تمييزها ليس فقط من خلال زيف محتواها ، ولكن أيضًا بطبيعة تداولها واستقبالها عبر الإنترنت. وهناك سبع انواع للاخبار المزيفه: 1- هجاء أو محاكاة ساخرة ، لا توجد نية لإحداث ضرر ولكن من المحتمل أن تخدع ، 2- اتصال خاطئ ، عندما لا تدعم العناوين أو العناصر المرئية أو التسميات التوضيحية المحتوى ، 3 - محتوى مضلل ، استخدام مضلل للمعلومات لتأطير مشكلة أو فرد، 4- سياق خاطئ ، عندما تتم مشاركة المحتوى الأصلي مع معلومات سياقية خاطئة، 5- محتوى محتال ، عند انتحال هوية مصادر حقيقية" بمصادر مزيفة مزيفة، 6- المحتوى الذي يتم التلاعب به، عندما يتم التلاعب بمعلومات أو صور حقيقية للخداع، كما هو الحال مع صورة تمت معالجتها، 7 - محتوى ملفق لمحتوى الجديد كاذب 100٪ ، مصمم للخداع وإلحاق الضرر.





ال مشكله الاكبر فى المعلومات هى فى تلوث المعلومات . وهناك ثلاثه انواع من للتلوث: 1- لمعلومات الخاطئة، 2- المعلومات غير الصحيحة ، 3- سوء المعلومات. بحث تيشر العلومات غير الصحيحه الى Dis-information تم إنشاؤها ومشاركتها من قبل الأشخاص ذوي النية الضارة. اما سوء المعلومات فترتبط بتبادل المعلومات "الحقيقية" بقصد التسبب في ضرر. اما المعلومات الكاذبه واكثرها فى النطاق الخبرى فمن السهل التحقق منها.





في مارس 2018، جوجل أطلقت مبادرة أخبار Google لمحاربة انتشار الاخبار الكاذبه والوهميه . أطلقت GNI تحت الاعتقاد بأن الصحافة الجيدة هدفها توصيل الحقيقة للجمهور العام. لدى GNI ثلاثة أهداف: 1- رفع مستوى الصحافة الجيدة وتعزيزها ، 2- وتطوير نماذج الأعمال لدفع النمو المستدام 3- وتمكين المؤسسات الإخبارية من خلال الابتكار التكنولوجي. أنشأت Google مختبر Disinfo Lab ، الذي يكافح انتشار الأخبار المزيفة خلال الأوقات الحاسمة مثل الانتخابات أو الأخبار العاجلة. تعمل أيضًا على تعديل أنظمتها لعرض محتوى أكثر موثوقية خلال أوقات الأخبار العاجلة. لتسهيل الاشتراك على ناشري الوسائط للمستخدمين ، أنشأت Google اشتراكًا مع Googleبلس . بالإضافة إلى ذلك ، قامت بإنشاء لوحة تحكم ، News Consumer Insights تسمح للمؤسسات الإخبارية بفهم جماهيرها بشكل أفضل باستخدام البيانات والتحليلات.









أقر المشرعون الوطنيون قانونا يجرم "الأخبار المزيفة" التي تعتبر ضارة بـ "النظام العام وأمن الدولة" فى معظم دول العالم الثالالث ومنها مصر . وألقي القبض على شخص بتهمة نشر أخبار مزيفة عن وباء COVID-19 . . قال الجيش الإيراني إنه تم إلقاء القبض على 3600 شخص بتهمة "نشر إشاعات" حول COVID-19 في البلاد. في كمبوديا ، تم اعتقال بعض الأفراد الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن انتشار COVID-19 بتهم إخبارية وهمية. و الإمارات العربية المتحدة وأدخلت عقوبات جنائية على انتشار المعلومات المغلوطة والشائعات جراء الكرورنا.





قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس من منظمة الصحة العالمية هذا التحذير في مؤتمر ميونيخ الأمن من 14 الى 16 فبراير 2020 : "الأخبار المزيفة تنتشر بسرعة أكبر وبسهولة أكبر من الفيروس ، ويمكن أن تكون بنفس الخطورة". لم تتحسن الأمور منذ ذلك الحين. وتم الاعتراف ان هناك عاصفة كاملة بشأن فيروس كرورنا من التضليل العالمي على الإنترنت ، والتجسس السيبراني ، والاضطراب ، والتي تشمل ما يصل إلى اثنتي عشرة دولة ، لكن أبرزها روسيا والصين وامريكا.





ولوحظ ارتفاعًا حادًا في حملات المعلومات المضللة المتعمدة على وسائل التواصل الاجتماعي ، والتي حدثت بالتوازي مع محاولات اختراق المنظمات الدولية قد تودى بحياه مئات الالف من المرضى . وقد ظهر كبار المسؤولين التنفيذيين من Facebook و Google و Twitter أمام نواب المملكة المتحدة للإجابة على الأسئلة حول انتشار التضليل الإكليلي للفيروسات التاجية. اتهم تقرير نشره الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة روسيا والصين باستهداف مواطنين أوروبيين ، بمن فيهم بريطانيون ، خلال الوباء. ظهرت تقارير نقول من هجمات القرصنة وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن زيادة خمسة أضعاف في الهجمات السيبرانية على نفسها وعلى الجمهور.





في حين أن بعض الأنشطة كانت إجرامية ، أو مرتبطة بشركات "العلاقات العامة المظلمة" التي تعمل مع الحكومات واليمين المتطرف ، فقد تم وضع محاولات أخرى لزرع الفتنة على باب الحكومات - بما في ذلك الرسائل التخريبية للهواتف المحمولة الأمريكية التي تم يلوم المسؤولون الأمريكيون الصين. وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، قُصفت ملايين حسابات الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي برسائل مزيفة في مارس ، بما في ذلك واحد يقول إن إدارة ترامب كانت على وشك نشر قوات لفرض حظر. في حين أن روسيا والصين كانتا بؤرة للتدقيق في بعض الهجمات ، نشأت أخرى في الولايات المتحدة وتعكس معلومات خاطئة وأكاذيب نشرها دونالد ترامب وبعض أبرز مؤيديه في وسائل الإعلام الأمريكية.





وأشار تيدروس إلى أن وزارة الخارجية التايوانية لم تنأى بنفسها عن الهجمات ، وهي ملاحظة رفضتها تايبيه على أنها "افتراء". يبدو أن الهجمات قد اكتسبت زخمًا منذ أن بدأ ترامب يلوم منظمة الصحة العالمية على الاستجابة الأمريكية البطيئة للوباء.





وكما اشرنا ان التلاعب بالإنترنت هى وسيله التكنولوجيا الرقمية ، مثل خوارزميات الوسائط الاجتماعية والنصوص الآلية ، لأغراض تجارية أو اجتماعية أو سياسية. يمكن استخدام هذه التكتيكات بقصد صريح للتلاعب بالرأي العام ، واستقطاب المواطنين ، وإسكات المعارضين السياسيين ، وإيذاء الخصوم السياسيين أو الشركات ، وتحسين السمعة الشخصية أو العلامة التجارية . يشير القرصنة المعرفية إلى هجوم إلكتروني يهدف إلى تغيير تصورات المستخدمين والسلوكيات المقابلة. يُستخدم التلاعب بالإنترنت أحيانًا لوصف الرقابة الانتقائية على الإنترنت أو انتهاكات الحياد الصافي . والتلاعب له سياقات:

1- سياق الإثارة العاطفيه العاليه: وقد وجد أن المحتوى الذي يثير العواطف العالية الاستثارة مثل الرعب والغضب أو القلق ، 2- سياق من البساطة الى التعقيد : يمكن استخدام التفسيرات البسيطة للظروف المعقدة للتلاعب عبر الإنترنت. الامر الذى قد يؤدى الى انتشار خيالات معقده، 3- سياق تأثير الأقران : تؤثر التصنيفات الجماعية لمحتوى الويب على ادراك المستقبلين لها، 4- سياق تصفية فقاعات : غرف صدى و فقاعة المرشح قد تم إنشاؤها من قبل مشرفي الموقع أو المشرفين والاغلاق على جهات نظر الناس من خلال يغير أو من خلال إنشاء قواعد معينة أو وجهات نظر الأعضاء نموذجية من الباطن / المجتمعات المحلية على الانترنت أو "القبائل" الإنترنت، 5- التحيز في التأكيد والانتشار المتلاعب به . 6- توقيت المعلومات وعدم تصحيحها : غالبًا ما تأتي الإيضاحات وخرق المؤامرة والتعرض المزيف للأخبار متأخرًا عندما يحدث الضرر بالفعل و / أو لا تصل إلى معظم جمهور المعلومات الخاطئة المرتبطة بها ، 7- الاستهداف النفسي : يمكن استخدام أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات الأخرى لتحليل شخصية الأشخاص والتنبؤ بسلوكهم وتفضيلاتهم.





واكبر نموذج يتم الحصول على العديد من القصص الإخبارية المزيفة والتلاعب بالانترنت كان للجماعات المؤيده لترامب عبر الإنترنت من مدينة فيليس في دوله مقدونيا ، حيث توظف ما يقرب من سبع مؤسسات إخبارية وهمية مئات من المراهقين لإنتاج وسرقة قصص خباريه مثره وغير حقيقه لصالح حمله ترامب.



