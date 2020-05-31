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ديني

رفع أذان الفجر من المسجد النبوي بعد 71 يوما من إغلاق أبوابه.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 04:03 ص
رفع اذان الفجر من
رفع اذان الفجر من المسجد النبوي بعد 71 يوما من إغلاق أبوابه
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محمد شحتة
رفع مؤذن المسجد النبوي، اذان الفجر بعد 71 يوما من إغلاق أبوابه، وسط توافد كبير للمصلين.

واستقبل المسجد النبوي، المصلين في صلاة الفجر، بعدما فتحت وكالة شئون المسجد النبوي، أبوابه أمامهم اليوم، للمرة الأولى لصلاة فجر الأحد بعد غلقها منذ 20 مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلنت المملكة العربية السعودية، السبت، عن بدء الصلاة وزيارة المسجد النبوي الشريف بعدة شروط، ليقتصر على التوسعات والساحات فقط دخول دون الحرم القديم والروضة الشريفة.

وأوضحت أن شروط دخول المصلين إلى المسجد النبوي لن يزيد على ٤٠٪ من الطاقة الاستيعابية الأساسية، مع رفع سجاد التوسعات والساحات كاملًا، وستكون الصلاة على الرخام، مع تعليق موائد الإفطار في المسجد النبوي وساحاته.

وتابعت أنه سيتم تشغيل مواقف المسجد النبوي بنسبة 50 % ، على أن يتم دفع أجرة الوقوف بمواقف المسجد النبوي عبر التطبيق الإلكتروني.

وأكدت الإدارة أنه تم وضع خطة لتعقيم المسجد النبوي، ووضع فواصل أرضية لتحقيق التباعد بين المصلين وغسيل الأرضيات بعد كل صلاة، وكذلك استمرار رفع حافظات ماء زمزم، مع استمرار إيقاف توزيع عبوات ماء زمزم في المسجد النبوي وساحاته.
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