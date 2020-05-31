رفع أذان الفجر من المسجد النبوي بعد 71 يوما من إغلاق أبوابه.. فيديو

رفع مؤذن المسجد النبوي، اذان الفجر بعد 71 يوما من إغلاق أبوابه، وسط توافد كبير للمصلين.





واستقبل المسجد النبوي، المصلين في صلاة الفجر، بعدما فتحت وكالة شئون المسجد النبوي، أبوابه أمامهم اليوم، للمرة الأولى لصلاة فجر الأحد بعد غلقها منذ 20 مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وأعلنت المملكة العربية السعودية، السبت، عن بدء الصلاة وزيارة المسجد النبوي الشريف بعدة شروط، ليقتصر على التوسعات والساحات فقط دخول دون الحرم القديم والروضة الشريفة.