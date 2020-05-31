AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة تكشف تضليل صفحات التواصل الاجتماعي بشأن العلاج المنزلي لـ كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 06:21 ص
العلاج المنزلي
العلاج المنزلي
Advertisements
محمد شحتة
نشر الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، منشورا يكشف كذب بعض الصفحات بشأن شنطة العلاج المنزلي لمرضى كورونا.


وقال مجاهد في المنشور: "نشرت إحدى الصفحات المجهولة صورة لشنطة تقول إنها للعلاج المنزلي لمرضى كوفيد 19 كورونا وتصرف من صيدليات الشركة المصرية وهذا الكلام عاري تماما من الصحة حيث أن الشركة المصرية للأدوية أو أي من الصيدليات المصرية لم تقم بنشر مثل هذا على أي من صفحاتها الرسمية.

وتابع: أدوية البروتوكول العلاجي تصرف عن طريق وزارة الصحة والسكان المصرية والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها فقط حيث أنها الجهة الوحيدة لوضع وصرف البروتوكول العلاجي

الصحة تكشف تضليل صفحات التواصل الاجتماعي بشأن العلاج المنزلي لـ كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا مش عار .. التنمر وفقدان الأمل يدفعان بعض مرضى الفيروس للانتحار

كورونا ليس وصمة عار.. 6 نصائح لمواجهة التنمر على المصابين.. عوامل تدفع بعض المرضى للانتحار.. ونصائح للمصريين للوقاية من الفيروس

ننشر أماكن صيدليات بيع أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج كورونا المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي

كارت صحي لمتابعته.. شروط تسليم حقيبة مستلزمات وأدوية فيروس كورونا

الصحة العالمية تنفي تشخيص حالات كورونا اونلاين

ترشيحاتنا

انقلبت به السيارة .. إصابة عميد اللغة العربية بأزهر أسيوط في حادث سير

مش خايفين من كورونا .. ضبط مواطنين أقاموا حفل زفاف بالجيزة

كلهم أجانب.. 4 لاعبين يرحلون عن الزمالك نهاية الموسم ..فيديو

مدير الإعلام باتحاد الكرة: هددت بتقديم استقالتي عدة مرات.. فيديو

صلاة الوتر .. هذه أفضل ساعة أوصى النبي بأدائها فيها كل ليلة

سبب آخر للوفاة.. تشريح جثة فلويد يثير موجة غضب جديدة في أمريكا| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيوان مجهول يفترس حصان مواطن سعودي.. فيديو

لـ طفلك .. وصفات طبيعية تساعد على تهدئة البشرة من ارتداء الكمامة

سبب آخر للوفاة.. تشريح جثة فلويد يثير موجة غضب جديدة في أمريكا| فيديو