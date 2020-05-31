الصحة تكشف تضليل صفحات التواصل الاجتماعي بشأن العلاج المنزلي لـ كورونا

نشر الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، منشورا يكشف كذب بعض الصفحات بشأن شنطة العلاج المنزلي لمرضى كورونا.









إحدى الصفحات المجهولة صورة لشنطة تقول إنها للعلاج المنزلي لمرضى كوفيد 19 كورونا وتصرف من صيدليات الشركة المصرية وهذا الكلام عاري تماما من الصحة حيث أن الشركة المصرية للأدوية أو أي من الصيدليات المصرية لم تقم بنشر مثل هذا على أي من صفحاتها الرسمية. وقال مجاهد في المنشور: "نشرت





وتابع: أدوية البروتوكول العلاجي تصرف عن طريق وزارة الصحة والسكان المصرية والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها فقط حيث أنها الجهة الوحيدة لوضع وصرف البروتوكول العلاجي



