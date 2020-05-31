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الصحة تحذر من روشتات مضروبة لعلاج كورونا على مواقع التواصل الاجتماعي

الأحد 31/مايو/2020 - 01:41 ص
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
قالت الدكتورة جيهان العسال، استاذ أمراض الصدرية، نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، إنه تم الاستغناء عن دواء "التاميفلو" في بروتوكول علاج فيروس كورونا وتم الإبقاء على هيدروكسي كلوروكوين  لفعاليته.

وأضافت جيهان العسال، في مداخلة هاتفية مع  الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دى إم سي" المذاع على قناة "دى إم سي"، أن المصاب يحصل على مضادات الفيروسات في فترة من 5 إلى 10 أيام.


وتابعت جيهان العسال: "يتم تطبيق العزل المنزلي في كل دول العالم، وبدأنا في تطبيق العزل المنزلي مع زيادة أعداد الإصابات، ويتم عزل الحالات البسيطة منزليا".

وحذرت الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، من الأدوية المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي لعلاج فيروس كورونا.

ولفتت جيهان العسال إلى أن 80% من مصابي فيروس كورونا في مصر حالتهم بسيطة ولا يحتاجون إلى الذهاب إلى المستشفيات ولا يوجد  حتى الان  علاج لفيروس كورونا في كل انحاء العالم.

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