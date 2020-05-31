عمدة نيويورك يثور على العنصرية الأمريكية..ويؤكد: جريمة فلويد تحدث للسود كل ساعة

مع استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاء نيويورك، تحدث عمدة المدينة ، بيل دي بلاسيو ، عن العنصرية النظامية في المجتمع الأمريكي والمشاكل التي تفاقمت بسبب أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وبحسب "سي إن إن"، قال دي بلاسيو:"لا يمكننا أن نستمر على هذا النحو، لنكن واضحين أن أزمة فيروس كورونا تسببت في عمق من الألم لم يتم حسابه بعد.. هذه الخسارة محسوسة بعمق.. مجتمعات الألوان خسرت أكثر بكثير".





وأشار إلى مقطع امرأة أمريكية انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي هددت رجلا أمريكيا أسود البشرة أثناء السير مع كلبها في حديقة، وقال إن ما فعلته إهانة مروعة ومثال للعنصرية الأمريكية البيضاء.





وأضاف أنها فعلت ذلك وكأنها تجرم أن يولد الرجل أسود اللون، "لقد أثارت، بالنسبة للعديد من الناس التناقض الأساسي الذي يسود مجتمعنا".





تحدث العمدة عن وفاة جورج فلويد المواطن الأمريكي من أصول أفريقية والذي قتل على يد ضابط شركة، ما تسبب في خروج تظاهرات غاضبة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، متجاهلا الحديث عن حياة فلويد.





وقال:"هذا الإحباط المؤلم الغاضب يطرح بعمق في لحظات كهذه، إنه شئ يومي يحدث كل ساعة بالنسبة لسكان نيويورك السود، ولاتيني نيويورك، بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يتعاملون مع ألم العنصرية في حياتهم".





وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن 25 مدينة في 16 ولاية أمريكية على الأقل أعلنت بالفعل فرض حظر التجول بسبب تصاعد أعمال العنف في المظاهرات التي خرجت احتجاجا على مقتل فلويد.





واستعانت سلطات عدة ولايات ومدن أمريكية بقوات الحرس الوطني لمساعدة الشرطة في فض الاحتجاجات التي شابها العنف.



