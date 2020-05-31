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أخبار العالم

%30 من حاملي الفيروس بدون أعراض.. كوريا الجنوبية تسجل 27 إصابة بكورونا خلال يوم

الأحد 31/مايو/2020 - 08:30 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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على صالح
أكدت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة لوزارة الصحة في دولة كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا كوفيد 19 على مدار الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 11468، بينما ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس بنسبة 1 ليصل إلى 270.


ووفقًا لمركز مكافحة الأمراض الكوري، تم توصيل 15 حالة جديدة بالإرسال المحلي، بينما تم استيراد 12 حالة أخرى.




وتعافى سبعة أشخاص بالكامل من الإصابة بكوفيد 19 خلال الفترة المحددة، وبلغ عدد حالات الشفاء 10405 - أكثر من 90 في المائة من جميع الحالات.


وأجرت كوريا الجنوبية أكثر من 910 آلاف اختبار لفيروس كورونا منذ بدء تفشي المرض، ووفقا للسلطات الصحية، 30 في المائة من حاملي الفيروس في البلاد بدون أعراض.
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