العنصرية مترسخة فى أمريكا.. مساعد وزير الخارجية الأسبق عن أزمة ترامب.. فيديو

قال حسين هريدى ، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المستشارة الألمانية ميركل رفضت دعوة ترامب لحضور قمة السبع في واشنطن.









وأضاف "هريدي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدى، أن ميركل لا تريد أن يستغل ترامب فرصة الرئاسة القادمة للولايات المتحدة فى الدعاية الانتخابية الخاصة به فى مجموعة السبع.









مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن آثار كورونا على الاقتصاد الأمريكى مع مواقف ترامب الأخير فى تعليقاته فى جميع الأحداث كلها أدت إلى تفجر الأوضاع في الولايات المتحدة الأمريكية . وأشارآثارالأخيرأدتالأوضاعفيالمتحدةالأمريكية









وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الأمة الأمريكية منقسمة على نفسها، مؤكدا أن هذه الأزمة ستزدادد عمقا كلما اقتربنا من الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر القادم.





وأشار إلى أن العنصرية ما زالت مترسخة فى المجتمع الأمريكي، منوها إلى أن الغالبية العظمى من الأفريقين الأمريكيين "السود" يعيشون فى ظلم بالولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن كل ذلك مرفوض شكلا وموضوعًا.