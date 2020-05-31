مصرع سيدة صعقا بكهرباء الثلاجة في سوهاج



استقبل مستشفى العسيرات المركزي بسوهاج ، ربة منزل جثة هامدة إثر إصابتها بصعق كهرباء من الثلاجة الكهربائية.





وتبين من التحريات أن المتوفاة لمست أحد الأسلاك العارية بالثلاجة، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "سيدة. ع"، 45 عاما، ربة منزل، تقيم بناحية الأحايوة غرب دائرة المركز جثة هامدة، إثر صعق كهربائي، وبسؤال زوجها "علي. ا"، 46 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيام زوجته ببعض الأعمال المنزلية لمست أحد الأسلاك العارية بالثلاجة الكهربائية، مما نتج عنه صعقها ووفاتها ونفى الشبهة الجنائية.





بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية.





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