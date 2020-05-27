غرق طفل سقط داخل ترعة بجرجا في سوهاج





وانتقلت الشرطة الي مكان الواقعة، وتبين من الفحص ان الطفل كان يلهوا علي حافة الترعة وسقط بداخلها وانتشله الأهالي، وتم اخطارا النيابة العامة، وانتداب مفتش الصحة.





تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي جرجا العام بوصول الطفل "عبد المسيح.ح.ل" 3 سنوات ويقيم بناحية الخلافية دائرة المركز "جثة هامدة " إدعاء غرق.





وانتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال والدته "بخيته.م.م" 33 عاما ربة منزل، قررت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور علي حافة الترعة المجاورة لمنزله إنزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفت الشبهة الجنائية.





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بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وبالعرض علي النيابة صرحت بدفن الجثة.