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حوادث

مصرع طفلة وإصابة أخرى سقطت عليهما بلكونة منزل في سوهاج

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:23 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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خالد رياض
استقبل مستشفى جهينة المركزي بسوهاج، طفلة جثة هامدة وأخري مصابة إثر سقوط جزء من بلكونة منزل عليهما أثناء لهوهما في الشارع بدائرة مركز جهينة.

تم نقل الجثة بمستشفى جهينة المركزي، وتم تحويل الماصة لمستشفي سوهاج الجامعي، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقي اللواء حسن محمود مدير امن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جهينة يفيد ورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول كل من (ياسمين.م.م - 13 عاما تلميذه)، وتقيم بناحية نزه الدقيشيه دائرة المركز "جثة هامدة"، والطفلة (رودينا.ا.ع - 6 سنوات) نجلة خال الأولي مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي .

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وبالفحص وسؤال والد الاولي (محمد.م.ا - 50 عاما عامل)، قرر بأنه أثناء لهو المذكورتين أمام المنزل سقط عليهما جزء من شرفة المنزل مما أدي لوفاة الاولي وإصابة الثانية، ونفي الشبهة الجنائية .

 تحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية

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