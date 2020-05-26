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حوادث

مصرع موظف تناول كحول إيثيلي في سوهاج

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:14 ص
صدى البلد
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خالد رياض
استقبل مستشفى سوهاج الجامعي موظفا يقيم دائرة مركز أخميم جثة هامدة إثر تناوله مادة الكحول الإيثيلي.

وتبين من التحريات أن المتوفي سبق تحرير محضرين له "سكر في الطريق العام"، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.


كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول (إبراهيم.ا.ا - 57 عاما موظف)، ويقيم شارع الجلاء بندر أخميم "جثة هامدة"، إدعاء تناول مادة غير معلومة.

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وتبين من التحريات والفحص وسؤال نجله (أحمد - 27 عاما عامل)، ويقيم بذات الناحية، أنه أثناء تواجد والده بالمنزل تناول مادة الكحول الإيثيلي مما نتج عنه وفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

 

حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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