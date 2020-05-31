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الصحة: بروتوكولات العلاج المنتشرة على مواقع التواصل سبب ارتفاع الوفيات.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 11:22 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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آيات أحمد
قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، إنه تم حذف دواء "التامفيلو" من بروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا، جاء بعد ثبوت أنه غير فعال في علاج مرض الكورونا، ولكنه ليس مضرًا وليست له أى أعراض جانبية.

وأشار "غنيمة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه من الملاحظ انتشار الكثير من بروتوكولات علاج فيروس كورونا على مواقع التواصل الاجتماعى، ولذلك أصدرت وزارة الصحة تحذير من اتباع تلك البروتوكولات، مؤكدًا أن جزء كبير جدًا من حالات الوفيات بسبب فيروس كورونا فى مصر نتيجة للجوء الحالات للمستشفيات بعد تأخر الحالات وذلك بعد اتباع الأشخاص لتلك البروتوكولات.


ونصح أي شخص غير مخالط لمصابي الكورونا، ولا تظهر عليه أعراض، عليه أن يلتزم بالاجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كوورنا، ويرتدي الكمامة، والالتزام بالتباعد الاجتماعى، وغسل اليدين، أما من تظهر عليه أي أعراض يتوجه سريعا إلى إحدى مستشفيات وزارة الصحة لتقييم الحالة وصرف العلاج فورا حتى قبل ظهور نتيجة المسحة.

وتابع أن هناك أكثر من 5 آلاف مركز وحدة صحية ووحدات متنقلة لصرف الأدوية الخاصة للمخالط وذلك على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنه سيتم توصيل تلك العلاجات للمخالطين فى منازلهم لكبار السن.

وأوضح أن وزارة الصحة خصصت 320 مستشفى لاستقبال المرضى وتقييم حالته وخضوعهم للأشعة وتحاليل الدم، وفحصهم وصرف العلاج فورًا فى حالة الاشتباه بفيروس كورونا حتى قبل ظهور نتيجة الفحوص.
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