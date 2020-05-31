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أخبار البلد

بعد قليل.. رئيس الوزراء يجتمع بالمجموعة الطبية لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
يجتمع  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل، بالمجموعة الطبية المعنية بمواجهة فيروس كورونا، لمتابعة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا. 
 
 
وكان  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقريرًا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول عدد من الإجراءات المتبعة من جانب الوزارة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا.


واستعرضت الوزيرة موقف تسليم الأدوية للمصابين الذين هم بصدد تلقي العلاج منزليًا من فيروس كورونا، والذين ما زالت نتائج تحاليلهم إيجابية، ولكن تشهد حالتهم الطبية استقرارًا، مع تراجع الأعراض المرضية، وعدم احتياجهم في الوقت الراهن للحجز بالمستشفى أو بنزل الشباب.


وأوضحت الوزيرة أن مسئولي الطب الوقائي يتولون مسئولية تحديد الفئات المستهدفة للعلاج المنزلي، حيث يتم تجهيز الحقيبة التي تحتوي على الأدوية اللازمة من جانب الصيادلة والتمريض بالمستشفى، طبقا لحالة المنتفع وبروتوكول العلاج الذي يخضع له.
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