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حوادث

الداخلية: ضبط 3383 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأحد 31/مايو/2020 - 11:56 ص
المرور - ارشيفية
المرور - ارشيفية
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أحمد مهدي
شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على جميع الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. 


وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3383 مخالفة مرورية متنوعة.

وضمت المخالفات 847 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و110 مخالفات السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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