محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96.7%

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم الأحد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 /2020 بنسبة نجاح 96.7%.





وقدم المحافظ التهنئة لجميع الأوائل والناجحين هذا العام مع تمنياته لهم بالتفوق الدائم.





وأوضح الدكتور سمير النيلى وكيل وزراة التربية والتعليم أن عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية هذ العام 8078 طالبا وطالبة، حضر منهم 7938 طالبا ونجح منهم 7670، منهم 4834 طالبا و2845 طالبة.









وأوضح أنه تم التصحيح وسط إجراءات وقائية واحترازية لمنع انتشار فيروس كوروناـ حفاظا على المعلمين وأولياء الأمور والطلاب.



