وزير الأوقاف: ارتداء الكمامة وتجنب المصافحة يحقق حسن التوكل على الله

ناشد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المواطنين بضرورة التزام تعليمات إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا وتحقيق معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى وليس التواكل قائلًا: "ارتد الكمامة وتوكل، تجنب المصافحة وتوكل، حقق التباعد وتوكل".





وأضاف جمعة في تدوينه له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك قائلا: "إذا حققنا ذلك نكون قد فهمنا وطبقنا معنى اعقلها وتوكل".





وبدأت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف اليوم الأحد في إنتاج الكمامات القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه، وتسليم أول دفعة من إنتاجها لوزارة الأوقاف المصرية لتشرع بعد ذلك في التوسع في إنتاج هذه الكمامات ويأتي ذلك بعد تطويرها لقناع الوجه الواقي وبوابات التعقيم.





وكان المهندس شريف مصطفى رئيس المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف أن الطاقة الإنتاجية لقناع الوجه الواقي من فيروس كورونا بلغ حتى الٱن ١٥٠٠ قناع يوميا بدلا من ٣٠٠ قناع كان يتم إنتاجهم في أول أيام إنتاجه، وأن المجموعة الوطنية نجحت في تطوير القناع وأصبح لديها نوعين من إنتاج القناع أحدهما ثابتا والآخر متحركا.







وأضاف المهندس شريف في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن هناك إقبالا منقطع النظير من قبل المستشفيات والمواطنين لشراء قناع الوجه لأنه يعد أكثر أمانا من الأقنعة والماسكات الأخرى خاصة وأنه يغطي الوجه بالكامل . لافتا إلى أن خط الإنتاج يعمل على قدم وساق دون كلل أو ملل لسد الاحتياجات والكميات المطلوبة مؤكدا أن المبيعات تسبق الإنتاج ولدينا إصرار غير طبيعي لتوفير الكميات المطلوبة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح رئيس المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف أن هذه الطفرة لم تحدث من فراغ مؤكدا أن توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ساهمت بشكل كبير في تشجيعنا على إنتاج القناع الواقي وساهمت بشكل كبير في زيادة الطاقة الإنتاجية لخط التشغيل خاصة وأنه يتابع عن كثب خط الإنتاج ويطمئن يوميا على نسبة الإنتاج لتوفير الكميات المطلوبة.



وكان وزير الأوقاف كلف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف منذ أيام بسرعة تصنيع كبائن التعقيم لاستخدامها بالمساجد بعد انتهاء مرحلة غلقها.

