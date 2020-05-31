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تكنولوجيا

تويتر تطرح ميزة الجدولة التى طال انتظارها .. إليك كيفية استخدامها

الأحد 31/مايو/2020 - 03:01 م
تويتر
تويتر
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شيماء عبد المنعم
قدمت شركة تويتر Twitter، دعما لميزة جدولة التغريدات للنشر لاحقا في الإصدار المخصص من التطبيق لمتصفح الويب، والتى تتيح للمستخدمين تقليل استخدام الإنترنت وضبط موعد محدد لنشر التغريدات، والاستمرار في العمل على صياغة التغريدة في وقت لاحق.


ووفقا لما ذكره موقع "hindustantimes"، أتاح موقع التدوينات المصغرة تويتر هذه الميزة التى طال انتظارها، على نسخة التطبيق الخاص بمتصفح الويب، حيث لا يحتوي تطبيق تويتر على هواتف أندرويد و iOS على هذه الميزة حتى الآن.



وتتيح ميزة جدولة التغريدات على تويتر، للمستخدمين فرصة لإضافة وتعديل التغريدات قبل النشر، وأيضا ضبط وقت محدد لنشر التغريدات الجديدة على شبكة الإنترنت، لتظهر في إطار زمني منسق وبكفاءة أفضل.

وقد بدأت تويتر اختبار ميزة مسودة وجدولة التغريدات بداية شهر نوفمبر العام الماضي، واليوم تتوفر هذه المميزات لجميع المستخدمين، وإليك كيفية استخدامها:

1. افتح مربع الإنشاء (أو التأليف)، واكتب تغريدة.

2. بمجرد الانتهاء، اضغط على التقويم الذي يحتوي على رمز المؤقت.

3. من الرسالة المنبثقة، يمكنك اختيار التاريخ والوقت الذي تريد أن تظهر فيه تغريدة.

4. يتيح لك تويتر جدولة التغريدات حتى 18 شهرا في المستقبل.

5. ستظهر أيضًا التغريدات التي تحددها من تطبيق الويب على Tweetdeck، وأيضًا يمكنك التحقق من التغريدات التي تم جدولتها من علامة التبويب "التغريدات المجدولة Scheduled Tweets".

Twitter's native scheduling is now available on the web app.
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