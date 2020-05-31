بـ الكمامات .. محافظ كفر الشيخ يشارك في اجتماع مجلس الجامعة .. صور

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، اليوم الأحد، في اجتماع مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.





فى بداية الجلسة، رحب رئيس الجامعة، بمحافظ كفر الشيخ لحضوره اجتماع المجلس، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك والاستعانة بخبرات الجامعة فى إقامة العديد من المشروعات بالمحافظة.





قال محافظ كفرالشيخ، يسعدنى ويشرفنى دائما ان أشارك في مجلس الجامعة في جلسته (182) لسنة 2020م، وسط علماء جامعة كفر الشيخ، أحد الأعمدة الرئيسية في المشاركة لحل مشكلات المجتمع.





وأكد محافظ كفرالشيخ، أن هذه المرحلة يجب أن نأخذ فى الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة الفيروس من أجل سلامة وحماية أرواح المواطنين، مؤكدا انه في الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، مشيرًا إلى أن الأمر ليس قضية ساعة الحظر ولكنه يتعلق بسلوكنا كمواطنين في الفترة التي تسبق ساعة الحظر.





وأشاد محافظ كفر الشيخ، باستقبال الجامعة لـ 600 مواطن من العالقين بالمملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الخدمات خلال فترة العزل الصحي بالمدينة الجامعية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير لكافة المتعلقات الخاصة بهم، وتوقيع الكشف الحرارى لهم للحد من انتشار العدوى، وتواجد الطاقم الطبى لمتابعتهم، وتسليمهم كمامات ومحاليل تعقيم، وتوفير كافة سبل الإقامة والإعاشة والتأكد من جودة الوجبات الغذائية وتوفير كافة سبل الراحة حفاظًا على سلامتهم.





ومن جانبه أكد رئيس جامعة كفرالشيخ، علي ارتداء " الكمامات الواقية "، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن القرار يشمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب في كليات الجامعة ومعاهدها والمستشفيات الجامعية والإداريين والعاملين في إداراتها المختلفة.





وأكد على استمرار عمليات تطهير وتعقيم المستشفى الجامعى ومستشفى الطلبة لضمان تحقيق أعلى مستويات الوقاية وسلامة الأطقم الطبية والتمريض والعاملين والمرضى، وذلك ضمن تنفيذ خطة شاملة أعدتها إدارة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية منذ بداية الأزمة والتى تم تعميمها على كليات وإدارات الجامعة والتي تتضمن التعقيم والتطهير اليومى للكليات والمستشفيات والمدن الجامعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة العامة داخل الحرم الجامعي.



