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أخبار البلد

لمدة شهر.. المهندسين تقرر مد فترة الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية

الأحد 31/مايو/2020 - 02:36 م
المهندس هانى ضاحى
المهندس هانى ضاحى
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شيماء مجدي
أعلنت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، مد فترة الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية، لمدة شهر، نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد.


وذلك تيسيرا علي المهندسين أعضاء الجمعية العمومية وذويهم في ظل فترة صعبة وإجراءات احترازية  لمواجهة وباء فيروس كورونا ( كوفيد - 19 )، وذلك ابتداء من غدا الاثنين الموافق 1/6/2020، وحتى الثلاثاء الموافق 30/6/2020.

وتعد هذه المرة الرابعة التى تقرر فيها هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين، مد فترة الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية، حيث تم الإعلان عن فتح باب الاشتراك 2 نوفمبر 2019، حتى 29 يناير 2020، وعقب ذلك الإعلان عن استمرار استقبال طلبات التجديد بدون غرامة حتى 15 فبراير 2020.

 على أن يبدأ تطبيق غرامة تأخير تقدر بـ25% من قيمة الاشتراك، اعتبارا من يوم 16 فبراير 2020، حتى نهاية شهر فبراير، ثم قرار بمد الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية حتي يوم 31 مارس الماضى، بغرامة قدرها 25%، ثم مدها حتى يوم الأربعاء 22 أبريل 2020، وأخيرا قرار بالمد حتى 30 يونيو 2020.


يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان هيئة مكتب النقابة العامة مد فترة تحديث بيانات أعضاء النقابة من أصحاب المعاشات تحت سن الستين عام، حتى 30 يونيو 2020، نظرا لظروف جائحة كورونا، بالإضافة إلى مد تحديث البيانات بالنسبة للأسر، حتى 31 يوليو 2020، بدلا من الأول من يوليو المقبل، والمهندسين المستحقين للمعاشات فوق سن الستين عام، فيظل موعد تحديث بياناتهم خلال شهر أكتوبر، نظرا لأن تحديث البيانات بالنسبة لتلك الشريحة تتم كل عامين.
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