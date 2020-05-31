سانشو يقود تشكيل بوروسيا دورتموند أمام بادربورن في الدوري الألماني

أعلن لوسيان فافر المدير الفني لـ بوروسيا دورتموند، عن تشكيل فريقه الأساسي الذي سيخوض مواجهة بادربورن، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الألماني.
وجاء التشكيل كالتالي:
بوركي - أكانجي - هوميلز - بيشتشيك - أشرف حكيمي - ديلاني - كان - هازارد - سانشو - براندت.
ويفتقد بوروسيا دورتموند لخدمات كلا من هالاند ومحمود داوود، بسبب الإصابة، حسبب أعلن لوسيان فافر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة.
ويحتل دورتموند المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد بادربورن في المركز الأخير.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء في تمام السادسة مساءً، وتنقل المباراة عبر شاشات بي إن سبورت 1 بتعليق المصري علي محمد علي.