AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سانشو يقود تشكيل بوروسيا دورتموند أمام بادربورن في الدوري الألماني

الأحد 31/مايو/2020 - 05:23 م
بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند
Advertisements
حسن العمدة
أعلن لوسيان فافر المدير الفني لـ بوروسيا دورتموند، عن تشكيل فريقه الأساسي الذي سيخوض مواجهة بادربورن، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الألماني.

وجاء التشكيل كالتالي:

بوركي - أكانجي - هوميلز - بيشتشيك - أشرف حكيمي - ديلاني - كان - هازارد - سانشو - براندت.

ويفتقد بوروسيا دورتموند لخدمات كلا من هالاند ومحمود داوود، بسبب الإصابة، حسبب أعلن لوسيان فافر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة.

ويحتل دورتموند المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد بادربورن في المركز الأخير.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء في تمام السادسة مساءً، وتنقل المباراة عبر شاشات بي إن سبورت 1 بتعليق المصري علي محمد علي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هالاند وحكيمي يقودان بوروسيا دورتموند أمام شالكه بـ الدوري الألماني

هالاند يقود التشكيل المتوقع لبروسيا دورتموند أمام فولفسبورج

حكيمي وهالاند يقودان دورتموند أمام فولفسبورج بـ الدوري الألماني

الدوري الألماني.. جيريرو يواصل التألق ويتقدم لبروسيا دورتموند فى شباك فولفسبورج.. فيديو

أشرف حكيمي يسجل الهدف الثانى لـ بوروسيا دورتموند فى فولفسبورج بالبوندسليجا..فيديو

هالاند يقود الهجوم.. تشكيل دورتموند المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ بـ الدوري الألماني

ترشيحاتنا

بـ الأبيض والأسود .. هبة مجدى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

صدمة عاطفية للحمل ومؤامرة ضد الجوزاء.. توقعات الأبراج لشهر يونيو

تصريح مستفز.. أول تعليق من إثيوبيا على الحادث الحدودي مع السودان

الخطيب يعود للقاهرة ويترأس اجتماع اللجنة القانونية بالأهلي

لتصنيع شاشات الحاسب وتصديرها لأوروبا.. "سامسونج" تضخ 84 مليون دولار استثمارات جديدة

اقتحمن عالم الرجال وتركن بصمتهن.. قصة أول سيدة تشغل منصب الرئاسة في موريشيوس.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قررت أنزل من البيت.. ساندي تفاجئ متابعيها ببدلة الوقاية من كورونا.. شاهد

بملابس رياضية.. ياسمين صبري بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

فى العوامة.. مى سليم تستقبل الصيف بـ الأحمر الجريء