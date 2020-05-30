ضريبة استئناف الدوري.. إصابة لاعبين من فريق كولن الألماني بفيروس كورونا

أعلن نادي كولن الألماني عن إصابة 2 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك عقب استئناف مسابقة البوندسليجا، الأسبوع الماضي.





وقال فيرله ، المدير العام لنادي كولن ، لصحيفة "إكسبريس" ، اليوم السبت ، إنه كان هناك تأكد بنسبة 99% أنهما أصيبا بالفيروس، ولكن كان الوقت متأخرا لتحديد الوقت.





وأضاف: "كل ما يمكنني قوله إن هذين اللاعبين لم تظهر عليهما أي أعراض".





وفي سياق آخر، أصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.



