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رياضة

ضريبة استئناف الدوري.. إصابة لاعبين من فريق كولن الألماني بفيروس كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 07:06 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن نادي كولن الألماني عن إصابة 2 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك عقب استئناف مسابقة البوندسليجا، الأسبوع الماضي.

وقال فيرله، المدير العام لنادي كولن، لصحيفة "إكسبريس"، اليوم السبت، إنه كان هناك تأكد بنسبة 99% أنهما أصيبا بالفيروس، ولكن كان الوقت متأخرا لتحديد الوقت.

وأضاف: "كل ما يمكنني قوله إن هذين اللاعبين لم تظهر عليهما أي أعراض".

وفي سياق آخر، أصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.

ودفع انتشار الفيروس عالميا، المسئولين عن الكرة، إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه، ومنها ما أغضب كثير من عشاق كرة القدم، مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا، وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
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