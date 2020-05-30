ساديو ماني: كلوب يتعامل مع محمد صلاح على أنه ليونيل ميسي

وعن ميسي ومباراة الريمونتادا قال مانى: "عندما يستغرق أفضل لاعب فى العالم وقتًا لمجرد مشاهدة ما تقوم به على أرض الملعب، فذلك يعنى أنك فعلت شيئًا رائعا، ميسى تحدث معى بعد نهاية المباراة مباشرة".

وأضاف: "كان بإمكانه الانتظار والتحدث معى فى غرفة اللاعبين بعد خروج فريقهم مثل زملائه الآخرين بالفريق، لكنه لم يتردد وجاء ليتحدث معى وكان هذا أمرا غريبا على".