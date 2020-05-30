ساديو ماني: كلوب يتعامل مع محمد صلاح على أنه ليونيل ميسي

قال السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، أن الألماني يورجن كلوب يتعامل مع محمد صلاح كأنه الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني.
وقال ماني في تصريحات لـ"Wiwsport" السنغالية،:"عندما يسجل محمد صلاح هدفًا بقدمه اليسرى يقول له كلوب أرى ليونيل ميسي فيك".
وعن ميسي ومباراة الريمونتادا قال مانى: "عندما يستغرق أفضل لاعب فى العالم وقتًا لمجرد مشاهدة ما تقوم به على أرض الملعب، فذلك يعنى أنك فعلت شيئًا رائعا، ميسى تحدث معى بعد نهاية المباراة مباشرة".
وأضاف: "كان بإمكانه الانتظار والتحدث معى فى غرفة اللاعبين بعد خروج فريقهم مثل زملائه الآخرين بالفريق، لكنه لم يتردد وجاء ليتحدث معى وكان هذا أمرا غريبا على".
وعاد ليفربول للتدريبات تميهدًا لاستئناف الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو المقبل، بعد تجميده لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.