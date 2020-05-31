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رياضة

مسعود أوزيل يشارك في تدريبات آرسنال استعداد لعودة الدوري الإنجليزي.. شاهد

الأحد 31/مايو/2020 - 06:07 م
صدى البلد
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مصطفى كرم

شارك مسعود اوزيل لاعب فريق ارسنال الانجليزي جمهوره بصورة جديدة من تدريبات فريقه استعدادا لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى بعد فترة التوقف.


وعلق مسعود اوزيل على الصورة التي نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "بدا العمل من أجل البداية".


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كانت رابطة الدوري الإنجليزي، وافقت على عودة الفرق للتدريبات، في مجموعات صغيرة، للتدريبات الجماعية، تمهيدًا لاستئناف المنافسات


وعاد ليفربول كأول فريق في إنجلترا، للتدريبات لأول مرة منذ أكثر من شهرين، وتولت بعده الفرق، تمهيدًا لاستئناف الدوري الإنجليزي، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا.

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