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تعليم

مجلس جامعة جنوب الوادي يناقش الإجراءات الاحترازية لامتحانات الفرق النهائية يوليو المقبل

الأحد 31/مايو/2020 - 06:07 م
الدكتور يوسف غرباوي
الدكتور يوسف غرباوي
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يوسف رجب

مجلس جامعة جنوب الوادى يناقش الاجراءات الاحترازية لامتحانات الفرق النهائية يوليو المقبل

 ناقش مجلس جامعة جنوب الوادى، فى اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، عبر تقنية الفيديو كونفرس، الاستعدادات التى اتخذتها الجامعة لعقد الامتحانات للفرق النهائية لكليات الجامعة والتى حددها المجلس الاعلى للجامعات أول يوليو المقبل.

 كما ناقش المجلس الاجراءات الاحترازية والصحية للامتحانات مثل التعقيم ووضع بوابات معقمة أمام اللجان واجهزة قياس للحرارة واقامة لجان للعزل فى حالة ظهور اى حالات مشتبه فيها من الطلاب والتنبيه على عمداء الكليات بمراعاة المسافات الآمنه فى اللجان.

و أشار الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعه، إلى أن المجلس قرر عقد امتحانات طلاب الدراسات العليا خلال شهر اغسطس القادم مع اتخاذ التدابير  والإجراءات الاحترازيه لهذه الامتحانات و الضوابط الخاصه بامتحانات الطلاب الوافدين فى كافة المراحل.

و أضاف رئيس الجامعة، بأن المجلس استعرض القرارات التى حددها المجلس الأعلى للجامعات والخاصه بعدد مشاركات أعضاء هيئة التدريس فى لجان الاشراف على طلاب الدراسات العليا.

و أوضح رئيس الجامعة، بأن المجلس أكد على القرارات التى تعزز من الأمانة العلمية وارساء مبادئ أخلاقيات البحث العلمى، و وافق المجلس على ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمختلف كليات الجامعة.


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