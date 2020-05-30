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محافظات

تحويل مستشفى قنا العام لعزل حالات كورونا وفتح الجامعى للطوارئ

السبت 30/مايو/2020 - 08:30 م
مستشفى قنا العام
مستشفى قنا العام لعزل حالات كورونا وفتح الجامعى للطوارىء
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يوسف رجب

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن فتح الطوارىء والاستقبال بمستشفى قنا الجامعى، طوال أيام الأسبوع لاستقبال المرضى من أبناء قنا.


وأوضح غرباوى، بأن القرار جاء بناء على تنسيق مع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بعدما تقرر تخصيص المستشفى العام بقنا مستشفى لعزل الحالات الابجابية لمصابى فيروس كورونا المستجد.


وأضاف رئيس الجامعة،  بأنه تقرر فتح مستشفى الطوارئ بجامعة جنوب الوادى لاستقبال المرضى من محافظة قنا فى باقى التخصصات العلاجيه على مدار الأسبوع.


و أشار غرباوى، إلى أن هذا الاجراء يأتى ضمن اسهامات الجامعه فى التعاون مع وزارة الصحة لمحاربة فيروس كورونا ومساعدة أهالينا من أبناء محافظة قنا فى التخفيف عنهم والتكاتف من أجل مواجهة هذا الوباء.

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يذكر أن محافظة قنا لا يوجد بها مستشفى لعزل مصابى فيروس كورونا المستجد، وهو ما كان يسبب معاناة لمصابى كورونا من أبناء قنا بحثًا عن مستشفى للعزل خارج المحافظة.


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