محافظ قنا يعلن عن تجهيز 65 لجنة لعقد امتحانات الثانوية العامة في يونيو المقبل

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، عن تجهيز 65 لجنة رئيسية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة لإستقبال الطلاب لآداء إمتحانات شهادة الثانوية العامة، المقرر عقدها فى 21 يونيو المقبل.





جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ قنا ، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بعقد امتحان الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 والتي ستبدأ في 21 يونيو 2020 وتنتهى في 21 يوليو 2020، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وكمال شلبى سكرتير عام المحافظة واللواء عبدالله أبوالنجا مساعد مدير أمن قنا للأمن العام والمقدم أسامه رضوان نائب المستشار العسكرى بقنا والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم.





وأكد محافظ قنا ، أنه سيتم تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائنا الطلاب حيث تم تكليف الوحدات المحلية للمدن لتقديم الدعم اللوجيستى لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان عقب كل إمتحان.





وأضاف محافظ قنا ، أنه يجرى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتوفير بوابات تعقيم أمام اللجان وأجهزة استشعار حرارى لقياس درجة حرارة كل طالب قبل دخوله اللجنة بالإضافة الى تسليم الطلاب كمامات لحمايتهم من الإصابة بأى عدوى محتملة بالفيروس.









وأضاف الداودى، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير 400 كاشف سريع Rapid Test لفحص حالات الطلاب المشتبه بهم لبيان إصابتهم بالفيروس من عدمها وفى حال تأكد الإصابة يتم تأجيل امتحان الطالب ويتم إخطار وزارة التربية والتعليم حتى يتسنى للطالب دخول امتحان الدور الثانى بالدرجة الكاملة داعيا الله ان يحفظ أبنائنا الطلاب ويوفقهم في آداء إمتحاناتهم ومتمنيا لهم النجاح والتفوق.