AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

محافظ قنا يعلن عن تجهيز 65 لجنة لعقد امتحانات الثانوية العامة في يونيو المقبل

السبت 30/مايو/2020 - 05:43 م
جانب الاجتماع
جانب الاجتماع
Advertisements
يوسف رجب
أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن تجهيز 65 لجنة رئيسية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة لإستقبال الطلاب لآداء إمتحانات شهادة الثانوية العامة، المقرر عقدها فى 21 يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ قنا، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بعقد امتحان الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 والتي ستبدأ في 21 يونيو 2020 وتنتهى في 21 يوليو 2020، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وكمال شلبى سكرتير عام المحافظة واللواء عبدالله أبوالنجا مساعد مدير أمن قنا للأمن العام والمقدم أسامه رضوان نائب المستشار العسكرى بقنا والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأكد محافظ قنا، أنه سيتم تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائنا الطلاب حيث تم تكليف الوحدات المحلية للمدن لتقديم الدعم اللوجيستى لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان عقب كل إمتحان.

وأضاف محافظ قنا، أنه يجرى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتوفير بوابات تعقيم أمام اللجان وأجهزة استشعار حرارى لقياس درجة حرارة كل طالب قبل دخوله اللجنة بالإضافة الى تسليم الطلاب كمامات لحمايتهم من الإصابة بأى عدوى محتملة بالفيروس.


وأضاف الداودى، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير 400 كاشف سريع Rapid Test لفحص حالات الطلاب المشتبه بهم لبيان إصابتهم بالفيروس من عدمها وفى حال تأكد الإصابة يتم تأجيل امتحان الطالب ويتم إخطار وزارة التربية والتعليم حتى يتسنى للطالب دخول امتحان الدور الثانى بالدرجة الكاملة داعيا الله ان يحفظ أبنائنا الطلاب ويوفقهم في آداء إمتحاناتهم ومتمنيا لهم النجاح والتفوق.
محافظ قنا يعلن عن تجهيز 65 لجنة لعقد امتحانات الثانوية العامة في يونيو المقبل
محافظ قنا يعلن عن تجهيز 65 لجنة لعقد امتحانات الثانوية العامة في يونيو المقبل
محافظ قنا يعلن عن تجهيز 65 لجنة لعقد امتحانات الثانوية العامة في يونيو المقبل
محافظ قنا يعلن عن تجهيز 65 لجنة لعقد امتحانات الثانوية العامة في يونيو المقبل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طارق شوقي ينفي حذف المواد غير المضافة للمجموع من جدول الثانوية العامة .. ويؤكد انطلاق الامتحانات 7 يونيو في لجان معقمة .. وموقع التعليم يخصص رابطا إلكترونيا لتلقي اعتذارات المعلمين عن المشاركة

وزير التعليم: محبو الشهرة يطالبون بإلغاء امتحانات الثانوية العامة "عشان يركبوا التريند".. ويؤكد: لن نتراجع وسنعقدها في موعدها 7 يونيو ..سنوزع كمامات في اللجان ..واللي خايف من كورونا يأجل للسنة الجاية

التعليم: امتحانات الثانوية العامة في موعدها 7 يونيو .. توفير الكمامات و المطهرات وغرف العزل وسيارات الإسعاف في اللجان.. السماح لأي طالب يصاب بأعراض كورونا بدخول الدور الثاني بالدرجة كاملة

قبل المؤتمر الصحفي المرتقب.. 20 معلومة عن خطة عقد امتحانات الثانوية العامة 2020

تفاصيل تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2020 ومواعيد دخول اللجان.. ومصير التشعيب

التعليم: عقد امتحانات الثانوية العامة 2020 ورقيا لمن قرر تأجيلها للعام القادم

ترشيحاتنا

يوضح أسباب الزيادة.. أستاذ باطنة: تسجيل أكثر من ألف إصابة أمر متوقع

انهيار سعد الصغير من البكاء فى جنازة حسن حسني.. شاهد

دا سبب تسجيلنا أعلى معدل وفيات.. شاهد لحظة انفعال مذيعة صباح الخير يا مصر على الهواء

بجمبسوت مشجر.. رحاب الجمل تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

البطل.. محمد فضل الله يكشف مصير انتزاع لقب السوبر الأفريقي من الزمالك

هل التسبيح باليد اليسرى حرام .. الإفتاء ترد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموضة في زمن الكورونا.. أغرب أشكال الكمامات حول العالم.. صور

بالتغذية والعلاج.. كيفية التعايش السلمي مع مرض السكري

محافظ القاهرة يوزع الكمامات على المواطنين.. صور