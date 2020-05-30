اجتماع موسع بديوان محافظة قنا لمناقشة ملف إزالة التعديات على الأراضى

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعًا، لمناقشة ملف إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي، استعرض خلالها الجهود المبذولة في إزالة التعديات خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والمحاسب كمال شلبي، سكرتير عام المحافظة واللواء عبدالله ابوالنجا، مساعد مدير أمن قنا والمهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء مجالس المدن وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وجه محافظ قنا، المسئولين خلال الاجتماع بالمتابعة الدورية لتنفيذ قرارات إزالة التعديات سواء علي الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة أو مخالفات البناء العشوائي للقانون 119 لسنة 2008 ، معطيا تعليماته بعدم السماح بأي تعديات جديدة و إزالة أي مخلفات بشكل فوري، لافتا إلي أنه سوف يتم انشاء وحدة إزالة للتعديات بالمحافظة تختص بحصر ومتابعة وإزالة كافة اشكال التعديات.

أوضح مدير وحدة استرداد الاراضي، أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتي الآن بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 429 حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 289686 متر مربع، و55 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 81 فدان و10 قراريط و11 سهم، و1374حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 64 فدان و 11 قيراط و14 سهم، و217 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة 28423 متر مربع.

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كما وجه محافظ قنا، رؤساء المدن بمتابعة تطبيق قرار وزير التنمية المحلية بوقف تراخيص و أعمال البناء بكافة عواصم المدن ومراجعة التراخيص القائمة، كما شدد علي ضرورة الإسراع في اجراءات الفحص والمعاينة والتثمين للطلبات المقدمة من المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة لجميع الأراضي التي تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها تنفيذًا لخطة الدولة لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة لها طبقا للقانون.