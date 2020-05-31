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أحمد موسى يزف بشرى للمواطنين: توفير دواء جديد لعلاج كورونا قريبا

الأحد 31/مايو/2020 - 07:27 م
دواء ريمديسيفير
دواء ريمديسيفير
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حمزة شعيب
أكد الإعلامي أحمد موسى، إنه قريبا سيتم توفير الدواء الامريكي ريمديسيفير لـ علاج كورونا.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الدواء الجديد سيقلل فترة علاج المصابين بفيروس كورونا".

ونوه الإعلامي أحمد موسى إلى أن المصانع المصرية ستبدء فى تصنيع دواء ريمديسيفير وستقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ولفت موسى إلى أن سعر علاج فيروس سي  بالولايات المتحدة الامريكية كان عالي جدا ولكن في مصر كان يقدم بالمجان.

وأشار موسى إلى أن المواطنين أظهروا إلتزام خلال هذه الإيام بإرتداء الكمامات.

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