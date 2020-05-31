لتوفير عملة صعبة.. "صناعة النواب" تطالب بالتنوع في التصنيع والتصدير

طالب فوزى فتى أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة التنوع في الصناعات لإتاحة فرص كبيرة للتصدير للخارج، بالاضافة الى فتح أسواق جديدة لعملية التصدير لخلق منافسة قوية بين مصر والدول الاخرى مما يعود بالنفع على الدولة من توفير عملة صعبة وفرص عمل.
أكد "فتى" لـ"صدى البلد"، أهمية تطوير المصانع من خلال تحديث الماكينات الموجودة داخلها، لافتًا الى أن الخامات متواجدة بكميات كبيرة والايدى العاملة أيضا ولكن تنقص المصانع الماكينات الحديثة ومن أبرز المصانع التى تنقصها الماكينات الحديثة الغزل والنسيج وغيرها.
وأشار أمين سر لجنة الصناعة، الى أن اللجنة طالبت مرارًا وتكرارًا بضرورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع، لافتًا الى أن الدولة قامت بمجهود كبير قبل فيروس كورونا فى مجال الصناعة ولولا الفيروس لكانت مصر فى مكانة عالية فى التصنيع والتصدير.
وأكد النائب أن مصر تقوم بتصدير المحاصيل الزراعية من الفاكهة والخضروات بنسبة 60% تقريبا، مطالبًا بضرورة المتابعة فى عملية التصنيع والتصدير فى جميع المجالات الاخرى مثل السيارات وغيرها.