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برلمان

لتوفير عملة صعبة.. "صناعة النواب" تطالب بالتنوع في التصنيع والتصدير

الأحد 31/مايو/2020 - 10:21 م
الصناعة فى مصر
الصناعة فى مصر
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حسن رضوان
طالب فوزى فتى أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة التنوع في الصناعات لإتاحة فرص كبيرة للتصدير للخارج، بالاضافة الى فتح أسواق جديدة لعملية التصدير لخلق منافسة قوية بين مصر والدول الاخرى مما يعود بالنفع على الدولة من توفير عملة صعبة وفرص عمل.



أكد "فتى" لـ"صدى البلد"، أهمية تطوير المصانع من خلال تحديث الماكينات الموجودة داخلها، لافتًا الى أن الخامات متواجدة بكميات كبيرة والايدى العاملة أيضا ولكن تنقص المصانع الماكينات الحديثة ومن أبرز المصانع التى تنقصها الماكينات الحديثة الغزل والنسيج وغيرها.



وأشار أمين سر لجنة الصناعة، الى أن اللجنة طالبت مرارًا وتكرارًا بضرورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع، لافتًا الى أن الدولة قامت بمجهود كبير قبل فيروس كورونا فى مجال الصناعة ولولا الفيروس لكانت مصر فى مكانة عالية فى التصنيع والتصدير.


وأكد النائب أن مصر تقوم بتصدير المحاصيل الزراعية من الفاكهة والخضروات بنسبة 60% تقريبا، مطالبًا بضرورة المتابعة فى عملية التصنيع والتصدير فى جميع المجالات الاخرى مثل السيارات وغيرها.


وجاء ذلك بعد أن كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن تحسن صادرات مصر في عدد من المجالات بنهاية عام 2018، والتي تأتي نتاج الخطط التي وضعها مجلس إدارة المجلس التصديري بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك في إطار خطتها لدعم الصادرات المصرية وزيادتها لـ 2030.


وأشار التصديري للصناعات الهندسية في بيان له اليوم، الأحد، إلى احتلال مصر المركز الثاني عشر عالميًا في تصدير شفرات الحلاقة لعام 2018، وذلك بالإضافة إلى وصول حجم الصادرات المصرية لـ"سخانات المياه" إلى 50.7 مليون دولار بنهاية 2018، لتصبح من أكبر الدول بالعالم في تصدير هذا المنتج.

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