لتوفير عملة صعبة.. "صناعة النواب" تطالب بالتنوع في التصنيع والتصدير

كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، عن تحسن صادرات مصر في عدد من المجالات بنهاية عام 2018، والتي تأتي نتاج الخطط التي وضعها مجلس إدارة المجلس التصديري بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك في إطار خطتها لدعم الصادرات المصرية وزيادتها لـ 2030. وجاء ذلك بعد أن









وأشار التصديري للصناعات الهندسية في بيان له اليوم، الأحد، إلى احتلال مصر المركز الثاني عشر عالميًا في تصدير شفرات الحلاقة لعام 2018، وذلك بالإضافة إلى وصول حجم الصادرات المصرية لـ"سخانات المياه" إلى 50.7 مليون دولار بنهاية 2018، لتصبح من أكبر الدول بالعالم في تصدير هذا المنتج.