AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بسبب كورونا.. الاتحاد السكندري يستغني عن الأجهزة الفنية ويحسم مصير طلعت يوسف

الأحد 31/مايو/2020 - 10:32 م
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
Advertisements
حسام الحارتي
حدد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي مصير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة طلعت يوسف خلال الفترة المقبلة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقرر محمد مصيلحي، في اجتماع اليوم، الأحد، استمرار طلعت يوسف والجهاز المعاون له خلال الموسم الجديد، كما قرر أيضا مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري توجيه الشكر إلي الأجهزة الفنية والإدارية بكامل هيئتها وتشكيل لجان من أعضاء مجلس إدارة النادي لتولي ملف ترشيح الأجهزة الفنية والإدارية استعدادا للموسم الجديد.

وأعلن نادي الاتحاد  السكندري أيضا تركيب بوابات التعقيم على جميع مداخل النادي بفرعية الشاطبي وسموحة لعودة النشاط الرياضي والاجتماعي من جديد.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية في معظم دول العالم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الاتحاد السكندري يتحدث عن مبادرة طلعت يوسف بتخفيض راتبه 50%.. فيديو

رئيس الاتحاد يشيد بمبادرة طلعت يوسف: فؤجئت بتخفيض راتبه.. فيديو

الاتحاد السكندري يشكر طلعت يوسف بعد تخفيض راتبه 50%

عقب تنازل طلعت يوسف.. لاعبو الاتحاد السكندري يدرسون تخفيض رواتبهم لمواجهة فيروس كورونا

الجهاز الفني لكرة السلة بنادي الأتحاد السكندري يتنازل عن 50 % من راتبه

أبناء في خدمة النادي.. مسئولو الاتحاد السكندري يتكاتفون لمواجهة أزمة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

يا بجح.. علي جمعة ينفعل على سائل حول ميراث أبيه الحي .. فيديو

لم نصل لمرحلة مقلقة.. خالد عبد الغفار: يطمئن المصريين بشأن زيادة أعداد المصابين بـ كورونا.. فيديو

محمد رمضان يتحدى كورونا ويحتفل بزفاف شقيقته.. صور

إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 عبر 3 روابط .. قريبا

يا ريتك نزلت عزيت.. أشرف زكي منتقدا "أبطال الكيبورد": يجلسون في التكييف ويكتبون عن الراحل حسن حسني

عند سماع أذان المغرب .. علي جمعة يوصي بالدعاء وترديد 11 كلمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان

محمد رمضان يحتفل بزفاف شقيقته والجمهور يهاجمه .. صور

بعد إصابتها بـ كورونا.. 10 صور للإعلامية آية عبد الرحمن.. شاهد