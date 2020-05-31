بسبب كورونا.. الاتحاد السكندري يستغني عن الأجهزة الفنية ويحسم مصير طلعت يوسف

حدد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي مصير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة طلعت يوسف خلال الفترة المقبلة في ظل انتشار فيروس كورونا.
وقرر محمد مصيلحي، في اجتماع اليوم، الأحد، استمرار طلعت يوسف والجهاز المعاون له خلال الموسم الجديد، كما قرر أيضا مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري توجيه الشكر إلي الأجهزة الفنية والإدارية بكامل هيئتها وتشكيل لجان من أعضاء مجلس إدارة النادي لتولي ملف ترشيح الأجهزة الفنية والإدارية استعدادا للموسم الجديد.
وأعلن نادي الاتحاد السكندري أيضا تركيب بوابات التعقيم على جميع مداخل النادي بفرعية الشاطبي وسموحة لعودة النشاط الرياضي والاجتماعي من جديد.
وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية في معظم دول العالم