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فن

بويكا الغلابة: رامز أمير يكشف عن إصابة خطيرة بسبب رياضة الباركور

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:38 ص
صدى البلد
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شروق حمدى - أحمد ابراهيم
نشر الفنان رامز أمير، صورة له من  داخل المستشفى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 
وعلق عليها قائلا: "بويكا الغلابة اتنفخ يا رجالة.. هتكلم معاكوا بجد شوية، فكرت كتير قبل مقولكم عشان مكنتش عاوز أزعل اى حد بيحبنى، بس حسيت إن ممكن تجربتى دى تبقى مفيدة، تبقى دافع لشخص محبط إنه ميستسلمش لما يقع والدنيا تكسره".

وتابع رامز: "دى إصابة خطيرة حبيتين من تمرين الباركور كنت مخبيها عليكم وللأسف دى مش العملية الأولى بس إن شاء الله الأخيرة، بوقفة ربنا جنبى هوريكم إزاى ممكن تقع وتقوم تانى وتبقى أقوى من الأول، هكمل الطريق اللى وعدت نفسى بيه وهعملكم أكشن متعملش عندنا فى السينما قبل كدة".

وأضاف رامز: " ربنا يقدرنى بس واعرف أشرفكم وعشان خاطرى محدش يزعل ويقولى خاف على نفسك، أنا عارف خطورة اللى أنا بعمله من أول يوم وراضى الحمد لله عشان أنا بعمل الحاجة اللى بحبها، دعواتكم بقه عشان لسه شايلكم أكشن كتير فى الصندوق".

وشارك مؤخرا رامز فى مسلسل "الاختيار" لأمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

يتناول المسلسل حياة العقيد أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية ‏عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏ يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل ‏الراحل‎.
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بويكا الغلابة اتنفخ يا رجالة😅، هتكلم معاكوا بجد شوية، فكرت كتير قبل مقولكم عشان مكنتش عاوز ازعل اى حد بيحبنى، بس حسيت ان ممكن تجربتى دى تبقى مفيدة، تبقى دافع لشخص محبط انه ميستسلمش لما يقع و الدنيا تكسره، دى اصابة خطيرة حبيتين من تمرين الباركور كنت مخبيها عليكم و للأسف دى مش العملية الاولى بس ان شاء الله الأخيرة، بوقفة ربنا جنبى هوريكم ازاى ممكن تقع و تقوم تانى وتبقى اقوى من الاول، هكمل الطريق اللى وعدت نفسى بيه و هعملكم أكشن متعملش عندنا فى السينما قبل كده، ربنا يقدرنى بس و اعرف اشرفكم و عشان خاطرى محدش يزعل و يقولى خاف على نفسك، انا عارف خطورة اللى انا بعمله من اول يوم و راضى الحمد لله عشان انا بعمل الحاجة اللى بحبها، دعواتكم بقه عشان لسة شايلكم اكشن كتير فى الصندوق😉

A post shared by Ramez Amir (@ramezamir_official) on

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