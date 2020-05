بويكا الغلابة: رامز أمير يكشف عن إصابة خطيرة بسبب رياضة الباركور

View this post on Instagram

بويكا الغلابة اتنفخ يا رجالة😅، هتكلم معاكوا بجد شوية، فكرت كتير قبل مقولكم عشان مكنتش عاوز ازعل اى حد بيحبنى، بس حسيت ان ممكن تجربتى دى تبقى مفيدة، تبقى دافع لشخص محبط انه ميستسلمش لما يقع و الدنيا تكسره، دى اصابة خطيرة حبيتين من تمرين الباركور كنت مخبيها عليكم و للأسف دى مش العملية الاولى بس ان شاء الله الأخيرة، بوقفة ربنا جنبى هوريكم ازاى ممكن تقع و تقوم تانى وتبقى اقوى من الاول، هكمل الطريق اللى وعدت نفسى بيه و هعملكم أكشن متعملش عندنا فى السينما قبل كده، ربنا يقدرنى بس و اعرف اشرفكم و عشان خاطرى محدش يزعل و يقولى خاف على نفسك، انا عارف خطورة اللى انا بعمله من اول يوم و راضى الحمد لله عشان انا بعمل الحاجة اللى بحبها، دعواتكم بقه عشان لسة شايلكم اكشن كتير فى الصندوق😉