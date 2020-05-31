موجز السوشيال.. نبيل الحلفاوي يوضح سبب عدم تطبيق حظر التجول بالنهار.. رسالة دعم قوية من أحمد شوبير لـ آية عبد الرحمن

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:





مسعود أوزيل يشارك في تدريبات آرسنال استعدادا لعودة الدوري الإنجليزي.. شاهد

شارك مسعود اوزيل لاعب فريق ارسنال الانجليزي جمهوره بصورة جديدة من تدريبات فريقه استعدادا لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى بعد فترة التوقف.





بعد إصابتها بـ كورونا.. رسالة دعم قوية من أحمد شوبير لـ آية عبد الرحمن ..شاهد

أبدى الإعلامي أحمد شوبير، دعمه لـ آية عبد الرحمن مذيعة "إكسترا نيوز" بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد.







العالم لم يتحمل توابع الغلق.. نبيل الحلفاوي يوضح سبب عدم تطبيق حظر التجول بالنهار

رد الفنان نبيل الحلفاوي على متابع يسأله عن سبب عدم تطبيق حظر التجول في ساعات النهار.





سأقدم بلاغا إلى النيابة.. مصطفى بكري ينفي إصابته بفيروس كورونا ويحذر مروجي الشائعات