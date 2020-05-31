AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

موجز السوشيال.. نبيل الحلفاوي يوضح سبب عدم تطبيق حظر التجول بالنهار.. رسالة دعم قوية من أحمد شوبير لـ آية عبد الرحمن

الأحد 31/مايو/2020 - 11:49 م
مسعود اوزيل
مسعود اوزيل
Advertisements
مصطفى كرم

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


مسعود أوزيل يشارك في تدريبات آرسنال استعدادا لعودة الدوري الإنجليزي.. شاهد

شارك مسعود اوزيل لاعب فريق ارسنال الانجليزي جمهوره بصورة جديدة من تدريبات فريقه استعدادا لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى بعد فترة التوقف.


بعد إصابتها بـ كورونا.. رسالة دعم قوية من أحمد شوبير لـ آية عبد الرحمن ..شاهد

أبدى الإعلامي أحمد شوبير، دعمه لـ آية عبد الرحمن مذيعة "إكسترا نيوز" بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد.


العالم لم يتحمل توابع الغلق.. نبيل الحلفاوي يوضح سبب عدم تطبيق حظر التجول بالنهار

رد الفنان نبيل الحلفاوي على متابع يسأله عن سبب عدم تطبيق حظر التجول في ساعات النهار.


سأقدم بلاغا إلى النيابة.. مصطفى بكري ينفي إصابته بفيروس كورونا ويحذر مروجي الشائعات

نفى الاعلامي مصطفى بكري ما تردد من شائعات عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوزيل يحتفي بمولودته الجديدة

مسعود أوزيل يكشف عن أصعب قرار في حياته

مسعود أوزيل يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان

شكوك حول مستقبل مسعود أوزيل مع آرسنال

حلم دوري الأبطال يدفع السد القطري لضم مسعود أوزيل

مسعود أوزيل يشارك في تدريبات آرسنال استعدادا لعودة الدوري الإنجليزي.. شاهد

ترشيحاتنا

على طريقة بيراميدز .. شوبير يعلن عن تجربة استثمارية جديدة في الدوري

إصابة مخرج إعلان محمد صلاح بـ كورونا

إصابة المطربة نهال نبيل بفيروس كورونا

تظاهرات عنيفة في شيكاجو..المحتجون يسحلون ضباط الشرطة وينهبون المحال التجارية..فيديو

رفض 15% من حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي في كل إعلان .. اعرف السبب

32 وفاة.. كورونا يحصد 6 أروح من جيش مصر الأبيض اليوم

AdvertisementS

مجلس الوزراء: إعلان مواعيد فتح المساجد خلال الأسبوع الحالي واقتربنا من إعادة نشاط المطاعم والسينما والمسارح بضوابط ..فيديو

قرار جديد للحكومة بشأن حظر التجوال .. تعرف عليه

تقسيم الطلاب وتقليل عدد أيام الدراسة في المدرسة .. وزير التعليم : 5 سيناريوهات تحت الدراسة لإدارة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا

الصحة توضح شروط ارتداء الكمامة القماشية.. فيديو

الشهيد الـ 30.. وفاة رئيس قسم القلب بالمعهد القومي بـ كورونا

جحود الأشقاء.. أهل متوفى بـ كورونا يرفضون استلام الجثة والنيابة تقرر دفنها بمقابر الصدقة

الصحة: أكثر من مليون مستخدم على تطبيق «صحة مصر» منذ إطلاقه في أبريل الماضي

بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان

بعد إصابة آية عبد الرحمن وريهام السهلي وإلهام النمر بـ كورونا .. أحمد موسى يدعم سيدات الإعلام

ربنا ينجيها وكل اللي زيها.. دلال عبدالعزيز تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

العثور على جثة رجل بالقرب من سيارة محترقة في منيابوليس

السعر 5 جنيهات وتستخدم لمدة شهر بشرط.. الحكومة: الكمامة القماش ستكون متاحة للمواطنين خلال أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون مقطع وهاف ستومك.. زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة

بعد صورها بـ فستان الفرح.. 10 إطلالات لـ شقيقة محمد رمضان تجمع بين الاحتشام والبساطة

ظهور لاندروفر ديفيندر 2021 .. صور