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برلمان

مصادر برلمانية تنفي إصابة النائب يوسف الشاذلي بـ كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:03 ص
النائب يوسف الشاذلي
النائب يوسف الشاذلي
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ماجدة بدوي
نفت مصادر برلمانية في تصريحات خاصة لصدي البلد، إصابة النائب يوسف الشاذلي نائب أبشواي بمحافظة الفيوم بفيروس كورونا، مؤكدا أن البرلمان لم يصله أي شيء بخصوص إصابة النائب حتى الآن وبالتالى أي معلومة تنشر بهذا الصدد فهي غير صحيحة مالم يخرج بها بيان رسمي من مجلس النواب.


يذكر أن الامانة العامة للمجلس طالبت فى بيان لها اليوم بضرورة  استقاء المعلومات من الامانة العامة مباشرة والتي لا تألو جهدا في التواصل مع السيدات والصحفيين، وذلك ضمانا لوصول المعلومات الحقيقية .


يذكر أن هنك عددا من النواب وصل خمسة نواب  سبق إصابتهم بفيروس كورونا وهم  عمر وطني نائب الشرابية والزاوية الحمراء وعيد هيكل نائب المرج ، والنائبة نشوي الديب والنائب هشام مجدى ، أول إصابة بين النواب وهي النائبة شرين فراج ، وأعلنت النائبة هالة أبو السعد عزل نفسها وأسرتها 15 يوما بعد إصابة حارس العقار الذي تقيم فيه.
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