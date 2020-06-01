مصادر برلمانية تنفي إصابة النائب يوسف الشاذلي بـ كورونا

نفت مصادر برلمانية في تصريحات خاصة لصدي البلد، إصابة النائب يوسف الشاذلي نائب أبشواي بمحافظة الفيوم بفيروس كورونا، مؤكدا أن البرلمان لم يصله أي شيء بخصوص إصابة النائب حتى الآن وبالتالى أي معلومة تنشر بهذا الصدد فهي غير صحيحة مالم يخرج بها بيان رسمي من مجلس النواب.









يذكر أن الامانة العامة للمجلس طالبت فى بيان لها اليوم بضرورة استقاء المعلومات من الامانة العامة مباشرة والتي لا تألو جهدا في التواصل مع السيدات والصحفيين، وذلك ضمانا لوصول المعلومات الحقيقية .







