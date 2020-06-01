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رياضة

طارق السعيد لمسئولي الأهلي: حسام عاشور يستحق التكريم.. وأحمد فتحي اختار مستقبله.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:31 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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حسام الحارتي

انتقد طارق السعيد  لاعب الأهلي والزمالك السابق، مسئولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب للتعامل بطريقة سلبية مع لاعب الفريق الأول حسام عاشور.

وأكد طارق السعيد خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "، أن حسام عاشور قدم كل ما لديه خلال فترة تواجده بالنادي الأهلي متابعا: أنه "يستحق التكريم

وتابع : "حسام عاشور كان يستحق الخروج من النادي الأهلي بشكل أفضل".


ومن جهة أخري أكد طارق السعيد أن انتقال أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي إلي صفوف بيراميدز جيد للغاية قائلا : "أحمد فتحي مش ابن النادي وقدم الكثير واختار مستقبله". 


وتابع:"رحيل شريف إكرامي لنادي بيراميدز خطوة جيدة لامتلاكه القدرة على خوض المباريات ومن الصعب حسم مشاركة شريف إكرامي في وجود المهدي والشناوي".

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