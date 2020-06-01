طارق السعيد لمسئولي الأهلي: حسام عاشور يستحق التكريم.. وأحمد فتحي اختار مستقبله.. فيديو

انتقد طارق السعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، مسئولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب للتعامل بطريقة سلبية مع لاعب الفريق الأول حسام عاشور.

وأكد طارق السعيد خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "، أن حسام عاشور قدم كل ما لديه خلال فترة تواجده بالنادي الأهلي متابعا: أنه "يستحق التكريم

وتابع : "حسام عاشور كان يستحق الخروج من النادي الأهلي بشكل أفضل".





ومن جهة أخري أكد طارق السعيد أن انتقال أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي إلي صفوف بيراميدز جيد للغاية قائلا : "أحمد فتحي مش ابن النادي وقدم الكثير واختار مستقبله".





وتابع:"رحيل شريف إكرامي لنادي بيراميدز خطوة جيدة لامتلاكه القدرة على خوض المباريات ومن الصعب حسم مشاركة شريف إكرامي في وجود المهدي والشناوي".