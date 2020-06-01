طارق السعيد يكشف كواليس انتقاله من الزمالك لـ الأهلي.. فيديو

وأضاف طارق السعيد خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه انتظر مسئولي نادي الزمالك كثيرا عقب إنتهاء عقده ولم يتحدث أحد معه لفترة طويلة .





وتابع طارق السعيد : وقعت للأهلي بعد تأخر مسئولي الزمالك في تجديد التعاقد وتواصل مع مسئولي القلعة الحمراء وقررت الانتقال ".





واوصل :" ذهبت للمستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك في بيته وبعدها وقعت للأهلي ".





وأتم:" حسام البدري تحدث معي هاتفيا وذهبت لمحمود الخطيب ووقعت على العقود وكافة البنود والمستحقات ".







