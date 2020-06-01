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رياضة

طارق السعيد يكشف كواليس انتقاله من الزمالك لـ الأهلي.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:42 ص
طارق السعيد
طارق السعيد
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حسام الحارتي
كشف طارق السعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، كواليس انتقاله إلي صفوف القلعة الحمراء خلال فترة تواجده في صفوف القلعة البيضاء .

وأضاف طارق السعيد خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه انتظر مسئولي نادي الزمالك كثيرا عقب إنتهاء عقده ولم يتحدث أحد معه لفترة طويلة .

وتابع طارق السعيد : وقعت للأهلي بعد تأخر مسئولي الزمالك في تجديد التعاقد وتواصل مع مسئولي القلعة الحمراء وقررت الانتقال ".

واوصل :" ذهبت للمستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك في بيته وبعدها وقعت للأهلي ".

وأتم:" حسام البدري تحدث معي هاتفيا وذهبت لمحمود الخطيب ووقعت على العقود وكافة البنود والمستحقات ".


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