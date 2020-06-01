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منوعات

حالة نادرة منذ عام 1900.. مولد طفلة بـ فمين

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:16 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
في حالة نادرة لم تحدث منذ عام 1900، إلا 35 مرة فقط  ولدت طفلة بفمّين لأول مرة، تلك الحالة التي جعلت الأطباء في حيرة من أمرها عندما لاحظت لأول مرة في رحم الأم.

 وجاءت كل التشخيصات بأنه كيس في الوجه أو اضطراب العظام أو الورم المسخي، وهو عندما يمتص توأم آخر أثناء التطور في الرحم.

ولكن عندما ولد الرضيع في تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية ، وجد الأطباء ما وصفوه بأنه تجويف فم متكرر أو الفم الثاني، بحسب ما نشرت "سكاي نيوز" .

وكان الفم الثاني شمل مجموعة من ستة أسنان وحتى لسان صغير يتحرك في نفس الوقت الذي يتحرك فيه اللسان في فمه الرئيسي.

على الرغم من أن الحالة كانت تبدو غير ضارة ، فقد أجروا عملية لإزالة الشفة الإضافية، وبعد ستة أشهر ، لم تتأثر الطفلة كثيرًا، وعانت فقط من بعض التورم وخلل عصبي طفيف في شفتها السفلية.


وقال قائمون على دراسة : "إن ازدواج الوجه هو حالة نادرة يتم تقديمها على أنها حالة شاذة منعزلة، دون أي متلازمات أو تشوهات مرتبطة بها"، وأضافوا: "أنه في متابعة لمدة ستة أشهر ، تم شفاء الشقوق بشكل جيد وكانت الطفلة تتغذى دون صعوبة".

وأوضحوا أن الحالة المعروفة باسم diprosopus ، وهي ازدواجية في ملامح الوجه ، كانت نادرة للغاية حيث تم الإبلاغ عن 35 حالة فقط في الأدبيات الطبية في الـ 120 سنة الماضية، كما يُعرف أيضًا باسم ازدواج الوجه، وقد تم اكتشافه في الحيوانات بما في ذلك الدجاج والقطط والماعز والخنازير.
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