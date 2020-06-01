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توك شو

الفنان محمد كريم: مش عارف 2020 عايزة إيه.. كل حاجة وقفت.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:27 ص
الفنان محمد كريم
الفنان محمد كريم
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اسراء صبري
قال الفنان محمد كريم، إنه بدأ فى تصوير الفيلم الثاني له، متابعا: "أنا مش عارف 2020 دي عايزة مننا إيه..اخرتها إيه مش عارف".

وأضاف محمد كريم، خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أنه بعدما إنتهي من تصوير أول فيلم له أتجه إلي لوس أنجلوس لتصوير فيلمة الثاني، ولكن مع بدأ التصوير جاءت جائحة كورونا وتوقف كل شىء.

وتابع:"كل شركات التأمين أوقفت عملها تلك الفترة.. ودا عشان أي ممثل في هوليود هيصاب بـفيروس كورونا هيترفع على الشركة الخاصة بتأمينة قضية..عشان كدا وقفونا الفترة دي".

وواصل قائلا: فضلت هناك عشان مكنتش عارف هنكمل تصوير ولا لإ.. وكلنا فرحنا أول ما عرفنا أن لوس أنجلوس فتحت والحياة رجعت والدنيا بدأت ترجع".

وأوضح أن بعد الإعلان عن الفتح، قررت لوس أنجلوس فرض حظر التجول فى البلاد بعد موقف وفاة مواطن من ذوي البشرة السمراء على يد ضابط، موضحا حصل شغب وسرقة وعشان كدا عملوا حظر تجول"ء.
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