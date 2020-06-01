وزير التعليم يكشف عن مصير المدارس الحكومية في ظل أزمة فيروس كورونا.. فيديو



وأشار إلى أن تجربة الأبحاث والدراسة الالكترونية كانت مفيدة ورائعة، متابعا :الدرس دا كان مفيد لينا كلنا"، لافتا إلى وجود بعض العوائق ومن أهمها الغش، ولكن فى السنوات القادمة ستعمل الوزارة على تفادى هذا الأمر.



ولفت إلى أن تلك التجربة نقلت التعليم في مصر إلى مرحلة أخرى سيظهر تأثيرها فى السنوات القادمة، وفيما يخص الامتحانات الالكترونية تمت بشكل رائع بالرغم من عدم توافر المدارس والاعتماد على السحابة الالكترونية.

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة بتحاول أن تجد حلولا مبتكرة لحل مشكلة المدارس الحكومية في ظل أزمة فيروس كورونا، متابعا: من الحلول المقترحة إمكانية قسم الدفعة الواحدة إلى 3 دفعات.وأضاف طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحكاية"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن من المقترح تقليل كثافات الطلاب من خلال تقليل نسب الحضور في اليوم الواحد، واستكمال الدراسة من خلال استخدام التكنولوجيا، لذلك يجب توفيركافة السبل حتى لا يصبح هناك طالب لم يحصل على تلك التكولوجيا.وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة تبحث عن حلول لتقليل تلك التكدسات، لافتا إلى وجود صفحات مزيفة تروج بأنها تعرض النتائج ولكنها تستغل الطلاب.وتابع: بتطلب الكود والرقم التعريفي ومن ثم تقوم بسرقة الأكونت الخاص به، ولذلك ناشد وزير التربية والتعليم المواطنين بعدم الانسياق رواء تلك الصفحات، معقبا: ليا صفحة واحدة والوزارة ليها صفحة واحدة وغير كدا مترحلوش".