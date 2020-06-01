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أخبار العالم

اشتباكات بين الشرطة الأمريكية والمحتجين أمام البيت الأبيض

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:17 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم، عن وقوع اشتباكات بين الشرطة الأمريكية، والمحتجين لمنعهم من الاقتراب من البيت الابيض، باستخدام الغاز المسيل للدموع. 

كما تحاول السلطات الأمريكية فض التظاهرات المتواجدة بالقرب من البيت الأبيض، لبدء سريان حظر التجول الليلي في الولاية. 

وطالبت إدارة البيت الأبيض من الموظفين، اخفاء إثبات الشخصية لحين الدخول إلى حرم البيت الابيض خوفا عليهم من المتظاهرين. 

وقرر حاكم ولاية واشنطن الأمريكية زيادة عدد قوات الحرس الوطني بـ 200 فرد اخر لمواجهة حالة النهب التي تتعرض لها الولاية. 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب حكام الولايات التعامل بعنف وقوة مع المحتجين ضد عنف الشرطة في البلاد.
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