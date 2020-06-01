كل ما تريد معرفته عن التقديم لـ رياض الأطفال في المدارس الدولية الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب التقدم للالتحاق بالمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال Kg1 بـ المدارس الرسمية الدولية ، اعتبارا من اليوم الاثنين 1 يونيو 2020 حتى الثلاثاء 30 يونيو 2020 إلكترونيا





وأوضحت وزارة التربية والتعليم ان باب التقديم مفتوح في افرع ( العبور - الشروق - بورسعيد - طنطا - المنصورة - الاسكندرية - دمياط - مدينة نصر - أكتوبر ) ، ومن المقرر أن تقوم كل مدرسة بإعلان آلية التقديم الالكتروني عن طريق صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .









وللالتحاق ب Kg1 في المدارس الرسمية الدولية لابد من انطباق الشروط التالية :





- ألا يقل سن الطفل عن 4 سنوات ولا يزيد عن 4 سنوات و 11 شهر و 29 يوم في أول أكتوبر القادم





- أن يكون الطالب سليما وخاليا من أي إعاقات نفسية و ذهنية أو أي نوع من أنواع الإعاقة التي تحتاج برامج خاصة





- أن يكون كلا الوالدين حاصلين على مؤهل جامعي عال ، بشرط أن يكون الطفل تحت ولايته أو وصايته قانونا





- فس حالة عدم وجود الابوين يتم تقديم توكيل رسمي موثق في الشهر العقاري بمقر عمل ولي الأمر ، على ان يكون التوكيل بالتقدم الى المدارس الرسمية الدولية

- لابد أن يجتاز الطفل الاختبارات المطلوبة في ( المظهر الشخصي - السلوك - مهارات الرياضيات - المعرفة والمعلومات العامة - المهارات الحركية - مهارات التفكير)





- في حالة اجتياز الطفل للمهارات المطلوبة يتم تحديد موعد لمقابلة ولي الامر

- إذا لم يجتز الطفل الاختبارات المطلوبة لن يتم تحديد موعد لمقابلة ولي الأمر

- لابد من حضور الوالدين معا أو الوصي القانوني على الطفل للمقابلة الشخصية

- يتم تقييم الوالدين أو الوصي القانوني على الطفل وفقا لما يلي : ( معلوماته - قناعاته - سلوكه في تربية طفله - التعامل مع الآخرين بما يتلاءم مع منظومة المدرسة التربوية وحسن التعاون مع إداراتها )

- يتم قبول الأطفال طبقا للأفضلية المطلقة لمجموع الدرجات

- في حالة تساوي درجة اختبار القبول: يكون السن شرطا تفضيليا بحيث يؤخذ الأكبر سنًا

- في حال قبول الطالب يتم سداد المصروفات المطلوبة واستكمال الملف خلال أسبوعين من إعلان النتيجة وإلا يسقط حق الطالب في القبول

- يقوم ولي الأمر بالتوقيع على إقرارات بالالتزام الكامل بالنظم المالية و الإدارية والتعليمية مع الالتزام بقواعد و شروط القبول

- ويقر ولي الأمر بأن الطالب غير مقيد بأي مدرسة أخرى









أما عن المستندات المطلوبة للتقديم فتتمثل في :





١٢ صورة شخصية حديثة للطفل ، و أصل شهادة الميلاد للطفل بالكمبيوتر، وأصل او صورة معتمدة من مؤهل الأب أو مؤهل الأم ما لم يكن المؤهل مثبتا في الرقم القومي ، و صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مع تقديم الأصل للاطلاع عليها ، ويتم طباعة النموذج المعد للتقديم الالكتروني بعد استكمال كافة البيانات به و إرفاقه مع الأوراق المطلوبة ، و يتم وضع جميع المستندات المطلوبة في دوسيه بلاستيك بكبسولة مع وضع ملصق أعلى الطرف الأيسر عليه بيانات الطفل (الاسم و الرقم القومي المكون من ١٤ رقم)





جدير بالذكر أنه ، أن المدارس الرسمية الدولية تعد أحد المشروعات القومية الواعدة، والتي تتميز باحتفاظها بمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى المناهج الدولية، وهو تعليم دولي يطبق لأول مرة في بيئة محلية وبجودة عالية.





وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدارس الرسمية الدولية الحكومية تأتي في إطار المساعي التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم خدمة تعليمية دولية، حيث بدأت الوزارة منذ عام 2014 في تطبيق "مناهج البكالوريا الدولية IBO" في ثلاث مدارس حكومية متميزة بمعاونة من القطاع الخاص لإتاحة الفرصة فى التعليم المتميز على كل المستويات من أجل رفع مستوى التعليم في مصر كخطوة لمواكبة التطورات العالمية.





وتنقسم المدارس الرسمية الدولية الحكومية إلى نوعين: "المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB، والمدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية IG".





المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB هي: المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد "تاريخ الإنشاء 2014/2015"، والمدرسة المصرية الدولية بالمعراج "تاريخ الإنشاء 2014/2015"، والمدرسة المصرية الدولية بالتجمع "تاريخ الإنشاء 2018/2019".



