وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية في الشيخ زايد.. تفاصيل

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد ، عن حاجتها لمعلمين للعمل بالقسم المتويط للعام الدراسي القادم 2020/2021.





وأوضحت المدرسة ، أن التخصصات المطلوبة هي (اللغة العربية ، الدراسات الاجتماعية ، العلوم بالانجليزية ، الرياضيات بالانجليزية ، اللغة الانجليزية ، التربية الدينية ، اخصائي احتماعي ، اهصائي مسرح)













وتتمثل الشروط الاحكام للحصول على هذه الوظائف في : أن يكون المتقدم من العاملين بوزارة التربية والتعليم ، ويشترط اجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة ، واجادة التعامل مع الحاسب الالي وتكنولوجيا التعليم .





وأوضحت المدرسة أنه سيتم العمل بنظام المأمورية المفتوحة ، حيث يمنح المعلم مكافآة شهرية نظير الجهود الغير عادية.





وعن اجراءات التقدم ، أشارت المدرسة إلى أنه يتم التقدم عن طريق ارسال نسختين من صحيفة البيانات التفصيلية احداهم باللغة العربية والاخرى بالانجليزية ، على أن يكون مرفقا بها صورة حديثة ، وكذلك صحيفة أحوال إلكترونية مختومة من الادارة التعليمية وذلك على الايميل ويكتب اسم الوظيفة المتقدم إليها في خانة الموضوع.









وأوضحت المدرسة إلى أنه لابد من ارسال طلبات التقديم في موعد غايته أول يونيو 2020 وذلك عبر الايميل التالي:



