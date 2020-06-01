طارق إلياس : على الآباء استغلال الججر المنزل في التقرب من الأبناء..فيديو

قال طارق إلياس ، خبير التنمية البشرية وتعديل السلوك ، إن حالة التباعد التى تنشأ بين الاباء والامهات تجاه الابناء قد تتسبب فى فجوة بينهما.





" إلياس " ، من خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح " ، المذاع على فضائية " دى إم سى " ، ان الامر يرجع الى تعرف الأهالي على اهتمامات الأبناء ،مشيرا الى أنه فى الغالب الاب ينشغل ب عمله طوال النهار ويبتعد عن ممارسة اهتمامات ابنائة والتقرب منهم . وأضافالأهاليالأبناءأنهعمله





ولفت خبير التنمية البشرية وتعديل السلوك ، الى ان الام تنغرس فى مشاكل أبنائها ويكتفى بالشكوى الى رب المنزل بدون معالجة لها ، منوها الى ان الاب لابد وان يكون طويل البال .





وتابع خبير التنمية البشرية وتعديل السلوك ، ان هناك بعض الآباء تستغل فترة وجودها فى البيت للتقرب من الابناء مع الاحتفاظ بهيبته الأبوية أمام الأولاد .





واكد أن الأب دائما يأخذ الجانب المهم في الاسرة من العمل وكسب المال ، على عكس السيدات التى تميل بطبعها إلى الراحة .