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نتائج مبشرة.. لجنة مكافحة كورونا تدعو المتعافين بالتبرع بالبلازما

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:17 م
وزارة الصحة تدعو
وزارة الصحة تدعو التبرع بالبلازما لمساعدة حالات كورونا
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن نتائج استخدام بلازما المتعافين في علاج مصابي كورونا مبشرة للغاية، حيث تستعمل البلازما في علاج الحالات المهددة أن تتحول لحالات حرجة.

وناشدت الدكتورة جيهان العسال، خلال حوارها في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"،المتعافين من فيروس كورونا التبرع بالدم للحصول على البلازما واستخدامها في علاج مصاب آخر.

وأوضحت العسال أن الأمر بسيط ولن يستغرق أكثر من ربع ساعة، ولن يتسبب في أي ألم أو مضاعفات للمتبرع، وهو فرصة للمتعافي ان يطمئن على نفسه لأنه يتم عمل مسحة له من التأك من تعافيه بشكل كامل من الفيروس.

وأشارت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إلى أنهم يجرون تحليل فيروسات للمتبرع أيضا، ومن ثم فهو فرصة أيضا ليطمئن الشخص على صحته.

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