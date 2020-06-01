لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.. محافظ بورسعيد يبحث مع مسؤولي إيني التعاون في مختلف المجالات





وأشاد اللواء عادل الغضبان ، بجهود شركة اينى الايطالية فى القطاع الصحى بمحافظة بورسعيد ،مؤكدا أن الشركة حرصت على دعم المنظومة الصحية ببورسعيد من خلال التعاون وإقامة وحدة طب أسرة الحى الاماراتى ، وتوفير عدد من الأجهزة الطبية والعلاجية على أعلى مستوى وكذلك دعم جهود المحافظة في مواجهة تداعيات الفيرس المستجد كورونا والتبرع بعدد من المستلزمات الطبية





وأكد أن مؤسسات المجتمع المدنى تساهم بشكل كبير فى تطوير عدد من القطاعات بمحافظة بورسعيد ولابد من تعزيز سبل التعاون معها ، لتحقيق أفضل خدمات للمواطنين .