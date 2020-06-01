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محافظات

لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.. محافظ بورسعيد يبحث مع مسؤولي إيني التعاون في مختلف المجالات

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:34 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الاثنين، مسؤولى شركة إينى الإيطالية لبحث سبل التعاون بين الشركة ومحافظة بورسعيد فى مختلف المجالات ، ووجه المحافظ الشكر لشركة اينى الايطالية وذلك لدورها المجتمعى الفعال فى محافظة بورسعيد وتعاونها المثمر مع المحافظة فى مختلف المجالات .

وأشاد اللواء عادل الغضبان ، بجهود شركة اينى الايطالية فى القطاع الصحى بمحافظة بورسعيد ،مؤكدا أن الشركة حرصت على دعم المنظومة الصحية ببورسعيد من خلال التعاون وإقامة وحدة طب أسرة الحى الاماراتى ، وتوفير عدد من الأجهزة الطبية والعلاجية على أعلى مستوى  وكذلك دعم جهود المحافظة في مواجهة تداعيات الفيرس المستجد كورونا  والتبرع بعدد من المستلزمات الطبية  

وأكد أن مؤسسات المجتمع المدنى تساهم بشكل كبير فى تطوير عدد من القطاعات بمحافظة بورسعيد ولابد من تعزيز سبل التعاون معها ، لتحقيق أفضل خدمات للمواطنين .
لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.. محافظ بورسعيد يبحث مع مسؤولي إيني التعاون في مختلف المجالات
لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.. محافظ بورسعيد يبحث مع مسؤولي إيني التعاون في مختلف المجالات
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