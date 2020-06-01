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برلمان

طارق توفيق: القومي للسكان لا يستطيع التواصل إلا عبر وزارة الصحة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:54 م
اجتماع لجنة التضامن
اجتماع لجنة التضامن بالبرلمان
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ماجدة بدوي
قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن المجلس أعد دراسة حول المؤشرات الديموغرافية، وفي طور الطباعة، وهناك 75 نقطة هي الأعلي إنجابا ونرغب في الوقوف علي الأسباب والدوافع وراء ذلك من خلال الابحاث لكن ضعف الإمكانيات الماليه يعوق ذلك.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة مناقشة بمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، فيما يخص المجلس القومي للسكان.

وأضاف توفيق، أن المجلس ليس مسئولا عن تنفيذ استراتيجية السكان،  ولكنه يعني بثلاثة اختصاصات وهي وضع الخطة السكانية،  المتابعة وتقييم الانشطة، والبحوث و المشاريع الاستشارية،  لافتا ان المبلغ المرصود للبحث منذ عام 2017 هو ثلاثه ملايين وكانت لا تكفي.

ولفت توفيق، إلي أنه لا يوجد أي آلية تلزم أي جهة في تنفيذ الاستراتيجية،  مشيرًا إلي أن تبعية المجلس لوزارة الصحة يجعله لا تستطيع التواصل إلا عبر الوزارة نفسها.

من جانبه ، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي ، أن المجلس القومي للسكان غير فاعل، لاسيما وأن تبعيته إلي وزارة الصحة وعدم استقلاله يصعب عليه التعامل المباشر مع الجهات الأخري إلا من خلال الوزارة.

وشدد القصبي، علي ضرورة تنفيذ توصيات لجنه التضامن التي سبق واوصت  بها وهي اما  استقلال المجلس القومي للسكان او تجميده.

ومن جانبه طالب النائب محمد ابو حامد  برفض موازنه المجلس القومي للسكان،  مستندا في ذلك إلي رفض العديد من المنظمات والمؤسسات الدوليه التعامل مع المجلس خلال السنوات الماضية لعدم الجديه، وبالتالي فإن أسباب رفض الموازنه قائمة.

وتابع ابو حامد ان المجلس القومي للسكان،  لم يقدم أي بحث للجنه التضامن علي مدار السنوات الماضية ، لافتا الي ضرورة استقلال المجلس حتي يتسنى للمنظمات الدولية التعامل معه.
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