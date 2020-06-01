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تعليم

4 مشاريع بحثية بقسم الرياضيات بعلوم حلوان تفوز بتمويل أكاديمية البحث العلمي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:00 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية العلوم بجامعة حلوان تحت رعاية ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور عماد ابو الدهب عميد الكلية، عن فوز عدد من المشاريع البحثية بقسم الرياضيات بالكلية بالتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار مبادرة "Science up faculty of science".

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالبحث العلمي، والكوادر البحثية والسعي للنهوض بالبحث العلمى، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتوجيه برامجها وأبحاثها وتخصصاتها بما يتوافق مع مسئوليتها تجاه المجتمع وحل مشكلاته. 

وتتمثل هذه المشاريع في :

مشروع عن تصميم مسارات الرحلات الفضائية 
ويقوم على هذا البحث أ.د/ عماد محمد أبو الدهب، وأ.د. محمد عبدالحميد صديق، ود. مدحت كمال محمد عمار من جامعة حلوان ، ود. وائل نبيل أحمد من جامعة السويس، ويتضمن هذا المشروع تصميم مهمة فضائية لسفينة فضاء غير مأهولة من كوكب الأرض إلى كوكب المريخ و تصميم رحلة العودة للأرض، ثم تصميم مسارات فضائية لسفينة فضاء للوصول إلى الكواكب البعيدة عن كوكب الأرض بإستخدام طريقة مساعدة الجاذبية مع تجنب الاصطدام مع الكواكب الأخرى، وتحديد فترات الرؤية بين قمرين صناعيين، بالإضافة إلى قوى التجاذب بدرجة دقة عالية.

وكذلك مشروع عن دراسة الموجات بين مائعين 
غير ممتزجين ويقوم عليه أ.د. عماد محمد حمادة أبو الدهب، و د. أحمد عبدالحكيم عبدالوهاب حيث يتضمن البحث دراسة الموجات التي تنتشر بين مائعين غير قابلين للامتزاج ثم اقتراح بعض المسائل المتعلقة بالموضوع وعمل نمذجة رياضية لهذه 
المسائل باستخدام معادلات الحركة والشروط الحدية ولهذه المسألة تطبيقات عديدة فى الصناعة والطب والعلوم الهندسية .

ومشروع عن النمذجة الرياضية والمحاكاة 
العددية للزخم والانتقال الكتلى لنظام ازدواج البلازما مع سائل مقدم من أ.د. عماد محمد أبو الدهب، وأ.د. محمد عبدالحميد صديق، ود. وائل سيد عبدالرحمن، ويقدم المشروع البحثي نموذج رياضي لحركة غاز البلازما فوق سطح سائل من خلال حقن الغاز داخل فجوة اسطوانية بهدف معالجة هذا السائل من خلال انتقال دقائق كيميائية من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة للتفاعل كيميائيا مع جزئيات غير صالحة الاستخدام وإنتاج جزئيات أخرى صالحه وكمثال علي ذلك تنقية المياه وإزالة خلايا مريضة من نسيج حيوي.

وكذلك مشروع بحثى عن دراسة فصول تعمم الحلقات اليمنى النيوثرية ويهدف إلى  تعميم الحلقات النيوثرية اليمنى و دراسة بعض الخصائص الخاصة بها. كما أن للحلقات النيوثرية أهمية كبيرة في علم الجبر ولذلك جاء الاهتمام بتعميم هذا الفصل من الحلقات لما له من تطبيقات عديدة فى كثير من المجالات.
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