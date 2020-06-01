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تعليم

تعرف على خطوات التقديم في المدارس المتميزة للغات لرياض الأطفال بالمنوفية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:48 م
المدارس المتميزة
المدارس المتميزة للغات
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محمد امين
أعلنت  محافظة المنوفية  عن فتح باب التسجيل اليوم لأولياء الأمور واختيار الرغبات للتقديم في المدارس الرسمية و المتميزة للغات لمرحلة رياض الاطفال بدءا من الاثنين الموافق 1 / 6 / 2020 و لمدة شهر بالدخول علي الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية و اختيار رابط التسجيل علي الموقع :

 www.monofeya.gov.eg .


و علي اولياء الامور الذين قاموا  بتسجيل بياناتهم من قبل عليهم استكمال الطلب باختيار الرغبات بدءا من اليوم و لمدة شهر .

هذا ويتيح الموقع عدة مميزات لولي الأمر والطالب منها تقليل الجهد والتكلفة المالية حيث يتيح له التقديم لعدة مدارس من خلال الموقع وكذا فرصة مشاهدة حية للمدارس ، كما يحقق الموقع معايير العدالة والشفافية بين جميع الأطفال حيث أن المعيار الوحيد للمفاضلة هو معيار السن مع إستثناء أبناء الشهداء ،

 كما ان التقديم الكترونيا يقلل من التجمعات ومنع الاختلاط وتقليل فرص الاصابة بالعدوي في ظل خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا .

ومن الجدير بالذكر أنه قد سبق وأصدر محافظ المنوفية قرارًا بتشكيل لجنة عليا برئاسة السكرتير العام بشأن إطلاق موقع القبول لمرحلة رياض الاطفال بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة بدائرة المحافظة بالتنسيق مع المختصين لتسويق الموقع للمحافظات الأخرى.

كما تضمن القرار  أن يتم التقديم من خلال شهر يونيه  من كل عام ولا يجوز الإستثناء من موعد التقدم وإلتزام المدارس بعدم قبول أية ملفات ورقية من ولى الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تنسيق  القبول  وذلك طبقًا للتوقيتات المعلنة .
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