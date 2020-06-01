AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

النشرة الاقتصادية اليوم.. بدء تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي.. اسعار سلع تموين يونيو.. وطرق الحصول على أراض صناعية مجانا بالصعيد

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:15 م
النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية
Advertisements
مايكل عياد
يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، فى نشرته الاقتصادية اليوم، أهم الاخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء، والتي جاء في مقدمتها الإعلان عن بدء تحصيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي ولمدة 15 يوما بحسب وزارة البترول، وإليكم أبرز الموضوعات اليوم:


- تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

يبدأ اليوم ولمدة 15 يوما فقط، الموقع الالكترونى لشركة الخدمات التجارية البترولية " بتروتريد " باستقبال قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي، وذلك حتى يوم 15 من الشهر الجاري يونيو 2020 ، وذلك بعد قرار إيقاف مرور المحصلين التابعين للشركة للمنازل في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



- أسعار سلع بطاقات التموين لشهر يونيو

تبدأ المنافذ التموينية الممثلة في محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية صرف المقررات التموينية لشهر يونيو اليوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2020 وصرف فارق نقاط الخبز عن شهر مايو الماضي.


- أسعار الذهب خلال مايو 2020

سجلت اسعار الذهب في مصر ارتفاعًا خلال شهر مايو 2020 متاثرا بزيادة مستوياته العالمية، وبلغ سعر الجرام عيار 21 حوالي 763 جنيها وهو الأكثر انتشارًا خلال تعاملات امس الأحد 31-5-2020 



- مواعيد العمل بالبنوك

قرّر البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، تعديل مواعيد العمل بالبنوك اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، وقال خطاب مرسل من جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري؛ إنه نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف، فقد تقرر تعديل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8 صباحًا حتى 3 عصرًا للموظفين. 


- صادرات مصر الزراعية

كشف  رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية فى  تصريحات خاصة  لـ"صدى البلد" عن تأثر الحاصلات الزراعية  فى مصر وانخفاضها بمعدل 200 ألف طن  والذى يعود بدوره لأزمة فيروس كورونا ونتائجها الوخيمة  فى باقى دول العالم أيضأ.



- طرق الحصول على أرض صناعية مجانا

للحصول على الأراضي الصناعية بمحافظات أسوان، والأقصر، والوادي الجديد، وسوهاج، وأسيوط، وبنى سويف، وقنا، حدّدت لمن تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016، والتى يبينها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأغراض التنمية الصناعية دون مقابل. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البترول : وقف قراءة عدادات الغاز من المنزل

بعد قرار البترول.. طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز والاستعلام ودفع الفاتورة إلكترونيا

بعد وقف المحصلين بسبب كورونا.. «بتروتريد» تكشف طرق دفع فاتورة الغاز

اتفاق بين "بتروتريد" وبنك مصر لسداد فاتورة الغاز إلكترونيا

باقي 5 أيام فقط .. طرق تسجيل قراءة عداد الغاز

للحد من تأثير كورونا.. البنك المركزي يتخذ 14 إجراءً لحماية الاقتصاد المصري

ترشيحاتنا

النتائج الأولية لدواء أفيفافير الروسي ضد كورونا أظهرت فعاليته بنسبة 90%

لمواجهة كورونا.. وصول طائرة مساعدات طبية من مصر للكونغو وزامبيا

غير متوقعة.. 10 أشياء بمنزلك تنقل فيروس كورونا

سجدت شكرا لله.. شاهد محافظ الدقهلية يروي لـ صدى البلد تفاصيل رحلة علاجه من كورونا

بعد توقفها شهرين.. زحام كبير أمام مكاتب الأحوال المدنية بالمنيا

هل تساعد مياه الشواطئ على إنهاء كورونا.. هانى الناظر يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض الجفاف.. 13 علامة تنذرك بحاجة جسمك لشرب الماء

جعله يبكي من الألم.. أم توجه تحذيرًا بعد إصابة رضيعها بمرض مرتبط بـ كورونا

بفستان أنيق .. مني ممدوح تتألق فى أحدث ظهور لها