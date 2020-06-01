النشرة الاقتصادية اليوم.. بدء تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي.. اسعار سلع تموين يونيو.. وطرق الحصول على أراض صناعية مجانا بالصعيد

سجلت اسعار الذهب في مصر ارتفاعًا خلال شهر مايو 2020 متاثرا بزيادة مستوياته العالمية، وبلغ سعر الجرام عيار 21 حوالي 763 جنيها وهو الأكثر انتشارًا خلال تعاملات امس الأحد 31-5-2020

- مواعيد العمل بالبنوك

قرّر البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، تعديل مواعيد العمل بالبنوك اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، وقال خطاب مرسل من جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري؛ إنه نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف، فقد تقرر تعديل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8 صباحًا حتى 3 عصرًا للموظفين.









- صادرات مصر الزراعية





كشف رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن تأثر الحاصلات الزراعية فى مصر وانخفاضها بمعدل 200 ألف طن والذى يعود بدوره لأزمة فيروس كورونا ونتائجها الوخيمة فى باقى دول العالم أيضأ.













- طرق الحصول على أرض صناعية مجانا





للحصول على الأراضي الصناعية بمحافظات أسوان، والأقصر، والوادي الجديد، وسوهاج، وأسيوط، وبنى سويف، وقنا، حدّدت لمن تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016، والتى يبينها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأغراض التنمية الصناعية دون مقابل.